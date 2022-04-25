Официальные представители США Энтони Блинкен и Ллойд Остин 24 апреля совершили визит в Киев. Как пишут иностранные СМИ, этот визит в Украину представителей Белого дома стал первым после начала российско-украинского конфликта, сообщает 024.by.

Согласно данным, Остин и Блинкен посетили Киев, чтобы сделать несколько важных официальных заявлений. К примеру, государственный секретарь и министр обороны США заявили о том, что на этой неделе американские дипломаты начнут постепенно возвращаться в Украину. Также они объявили о том, что Америка готовится выделить Украине очередную финансовую помощь. США решили выделить Украине еще более 700 миллионов долларов.

Примечательно, что сразу из Украины Ллойд Остин намерен побывать в Германии, где представители 20 стран будут обсуждать вопрос военной помощи Украине. Надо отметить, что ранее представители Минобороны РФ уже обозначили задачи следующего этапа специальной военной операции на территории Украины. Главная из них – достижение полного контроля над территориями Донбасса и Южной Украины.

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