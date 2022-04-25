Старейшая жительница Японии Канэ Танака, признанная в 2019 году самым пожилым человеком на земле, скончалась на 120-м году жизни.

Трудно себе представить, но Танака родилась еще до Русско-японской войны, 2 января 1903 года в большой семье, где была седьмым ребенком. В 19 лет вышла замуж. У нее родился сын, который в 1937 году вместе с ее мужем ушел на войну.

Ей удалось пережить две мировые войны, увидеть правление пяти императоров. Всю жизнь женщина работала в магазине по продаже рисовых лепешек и содержала свою семью. После выхода на пенсию, а это было в середине 1970-х годов, несколько раз выезжала из Японии в США.

С 2005 года она жила в доме престарелых в префектуре Фукуока и не имела возможности встречаться с родственниками из-за ковидных ограничений. К слову, в 103 года ей удалили раковую опухоль. В марте 2019 года Канэ Танака была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой житель планеты. Бабушка любила шоколад и газировку и планировала дожить минимум до 120 лет.

Надо отметить, что Япония традиционно считается страной долгожителей. Высокий уровень качества жизни достигается благодаря регулярным занятиям спортом, правильному питанию и позитивному отношению к окружающим.

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