Президент Франции Эммануэль Макрон, добившийся переизбрания на второй срок, заявил соотечественникам, что их ждет непростой, но исторический период, сообщает interfax.ru.

«Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю», – сказал он, выступая перед сторонниками и соотечественниками на Марсовом поле.

Макрон пообещал, что будет «работать над единством народа». Он вспомнил и о событиях на Украине, подчеркнув, что в этом контексте и во всем мире «должен быть слышен голос Франции».

«Нам нужно укрепляться во всех сферах, и мы будем это делать», – пообещал президент Франции.

В своем выступлении Эммануэль Макрон признал, что многие избиратели, кто голосовал за него во втором туре, сделал это исключительно, чтобы не пустить ко власти кандидата от ультраправых Марин Ле Пен. Кроме этого Макрон признал, что многие французы, не веря ни одному из кандидатов, вообще не явились на выборы. По его словам, он понимает и осознает, что все эти явления – признаки недовольства прежде всего его работой со стороны части населения.

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