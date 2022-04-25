Официальный сайт WTA разместил новую версию мирового женского рейтинга.
Рейтинг WTA. 25 апреля
1 (1). И.Швентек (Польша) — 7181 очко.
2 (3). П.Бадоса (Испания) — 5045.
3 (2). Б.Крейчикова (Чехия) — 5043.
4 (4). А.СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 4711.
5 (5). М.Саккари (Греция) — 4651.
6 (6). А.Контавейт (Эстония)— 4511.
7 (7). Кар.Плишкова (Чехия) — 4207.
8 (8). Д.Коллинз (США) — 3151.
9 (9). Г.Мугуруса (Испания) — 3070.
10 (10). У.Жабер (Тунис) — 3015.
…17 (18). В.АЗАРЕНКО — 2281.
…50 (50). А.САСНОВИЧ — 1123.
…178 (177). О.ГОВОРЦОВА — 367.
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