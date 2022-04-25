Утром на территории Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине обнаружили тело милиционера.
Об этом БЕЛТА рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.
“Следователями проведен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Причина смерти устанавливается. Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти мужчины”, – рассказала Елена Крупенина.
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