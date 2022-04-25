Центральной концертной площадке нашей республики – Белорусской государственной филармонии исполняется 85 лет с момента ее создания.

Свою историю филармония начала в конце 30-х годов XX века в помещении, неприспособленном для репетиций и лишенном акустического минимума. Но это не останавливало столичную публику, которая стремилась к духовному росту и искусству. Она заполняла неуютные залы и с наслаждением слушала музыку Бетховена, Брамса, Чайковского, Глазунова. Именно в этом зале звучали произведения первых белорусских советских композиторов.

Великая Отечественная война изменила планы и поставила новые задачи перед коллективом филармонии. Была создана прифронтовая концертная бригада для подъема духа Красной армии. Первый послевоенный концертный сезон открылся 21 сентября 1946 года. Его возглавила талантливая и темпераментная дирижер Татьяна Коломийцева.

В апреле 1963 года состоялось торжественное открытие знакомого всем белорусам здания концертного зала вместимостью на 930 мест. Это дало новый толчок для развития концертной деятельности. В 2004 году начался процесс преобразования Белорусской филармонии – капитальная реконструкция. Работы проводились за счет средств республиканского бюджета. Филармония преобразилась: интерьер стал отвечать самым современным стандартам и технологиям.

На сегодняшний день в филармонии работают 14 коллективов: оркестры, народные коллективы, музыкальные дуэты, всемирно известные музыканты, композиторы и дирижеры.

Каждый концертный сезон имеет свою особенность и свой облик. Но выбранные приоритеты неизменны: серьезная и глубокая музыка, просветительская деятельность, возрождение культурных традиций, исполнение произведений разных стилевых направлений и национальных композиторских школ. Это всегда было важным для разных поколений музыкантов и организаторов концертной деятельности.

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