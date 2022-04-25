Президент Украины Владимир Зеленский в этом году обратился к украинцам не с посланием, а, скорее с молитвой.

Президент Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя, сообщают российские СМИ. Вместе с главой государства, как и в прежние годы, на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Во время службы президент преподнес патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.

В Сети, кстати, многие задаются вопросом «А был ли Путин?» Потому что на видео он ровно в той же одежде, с той же свечкой и даже рядом с тем же чиновником (Собяниным), что и в прошлом году. По Сети гуляет отрывок из “прямого эфира”, на котором заметны странности. Так, на 00:35 секунде видео видно, что Путина стоит у красного полотна, возле короны. Но через 4 секунды возле полотна с короной, когда показывают Патриарха Кирилла, его нет.

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