Президент Франции Эммануэль Макрон набирает 58,55% после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов. Соответствующие данные приводит на своем сайте в ночь на понедельник МВД Франции.

Кандидат от “Национального объединения” Марин Ле Пен набирает 41,45% голосов. Ранее политик уже позвонила своему сопернику и поздравила с ожидаемой победой на выборах. В то же время, выступая на митинге перед сторонниками, Ле Пен назвала данный результат историческим успехом для партии и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах этим летом.

В ведомстве отмечают, что “из-за округления данных до сотых процента итоговый уровень обработки может не доходить до 100%”. Так или иначе, окончательные итоги в середине недели должен будет подвести Конституционный совет Франции.

Пока же МВД рапортует о явке на уровне 71,99%.

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