В последнее время многие мировые компании стали отказываться от работы в Беларуси либо приостановили здесь свою деятельность. В стране перестал работать ряд сервисов, заморожены поставки технологий. Список большой.

Например, остановили продажи разработчики антивирусного ПО Avast и Norton. Перестал оказывать техподдержку производитель компьютерной техники Dell. AMD и Intel прекратили все поставки. Остановили операции либо ограничили их такие платежные системы, как Western Union, American Express, Visa и Mastercard, Payoneer, Revolut и другие. Как все это повлияет на технологическое развитие Беларуси? Ответ на этот вопрос опубликовало издание “Белорусы и рынок”.

Кирилл ГОЛУБ, IT-­бизнесмен, венчурный инвестор, сооснователь и член правления белорусской сети бизнес-­ангелов Angels Band.

— Несмотря на сокращение работы и уход разных брендов, рынок всегда находит способ делать то, что ему нужно. Я знаю, что в России уже появились средства, способы и, скажем так, сервисы, которые предлагают через себя покупку и оплату лицензий на программное обеспечение, подписку на облачные сервисы. Они проводят оплату через себя, добавляя комиссию в 5–10 %.

Я уверен, что в дальнейшем таких сервисов будет больше и что они будут распространять свои услуги не только на Россию, но и на Беларусь. Такое развитие событий неизбежно, так как рынок находит любые способы, чтобы продолжать работать. Конечно, развитие IT затормозится, но не сильно.

Другой гораздо более интересный вопрос не поставка лицензий и оплата с потребительской точки зрения, а использование лицензий на софт в составе своих продуктов. С этим сложнее. Тем не менее нужно понимать, что у абсолютно любой IT-компании, которая занимается сервисом или разработкой собственного софта в Беларуси, есть юридическое лицо, или несколько, за пределами Беларуси и России. Такое юридическое лицо может быть вообще никак не аффилировано с Беларусью. Поэтому лицензирование соф­та может проводиться через иностранные юрлица либо юрлица партнеров, которые будут предоставлять такого рода услугу. Самый простой пример — паблишинг мобильного приложения в App Store от партнерского юрлица. Такая схема никак не затруднит разработку и операционную деятельность компаний.

Инвестиции

Что действительно может стать проблематичным, так это отношения с потенциальными внешними инвесторами. Преж­де чем вложиться, инвестор проводит дьюдилидженс (всесторонняя проверка, которая должна показать подноготную потенциального актива). Инвестору крайне важно убедиться, что нематериальные права на софт принадлежат действительно той компании, которая производит софт. Соответственно, структурироваться инвестиции будут, как они сейчас и структурируются, не в Республике Беларусь и не в России. Дальновидные предприниматели уже сделали все необходимое, чтобы вынести наиболее важные активы за российско-белорусский контур.

В плане ухода платежных сервисов или ограничения их работы компании не особо пострадают: как я уже сказал, появляются сервисы-прокладки, юрлица регистрируются за границей. Единственно, на чем уже сказывается и будет сказываться уход платежных систем, так это оплата труда штатных и внештатных сотрудников, которые остаются в Беларуси. Вот это будет действительно сложно. Я не разбираюсь в криптовалютных способах платежей, данный платежный способ я оставляю за скобками, но все, что связано с традиционными способами оплаты, действительно станет затруднительным.

Представитель компании­-дилера серверного, компьютерного и сетевого оборудования (свою фамилию он пожелал не называть):

Сервисы

— Уход международных потребительских сервисов создаст неудобства по большей части только для конечных пользователей. Можно привести аналогию: автомобиль продолжит двигаться вперед, даже если в нем не будет климат-контроля или кондиционера.

Бизнес-сервисы типа Airbnb или Booking.com — это уже более системные части экономики, но по сути тоже надстройки. Как турбина в двигателе: авто будет ехать, но медленнее, а если нужно будет быстрее, прикрутят самодельную турбину. Где-то получится, где-то не получится.

Ну а если говорить о сервисах, которые создавались в Беларуси местными IT-специалистами для мирового рынка, то санкции сейчас не позволят нашей стране быть филиалом мирового рынка IT-инфраструктуры. Только релокация даст возможность этим специалистам остаться в мировой системе. По сути, санкции перекрывают для России и Беларуси вентиль трубы, по которой течет цифровой мировой прогресс. Останется возможность создавать местные сервисы, но в кратно меньшем масштабе, так как рынком сбыта будут только Беларусь и Россия, и это будут вынужденные меры. Ну и создавать сервисы будут специалисты, которые не смогли найти себя в основном мировом потоке, то есть заведомо менее профессиональные ребята.

Никто не станет полностью отключать Беларусь и Россию от мировой цифровой системы. Например, интернет не отключат. Поэтому IT-отрасль будет существовать, но явно сузится на 30–40 %. В Российской Федерации уже есть аналоги операционной системы (Astra Linux.), аналоги Microsoft Office (Мой Офис), есть решения, заменяющие VMWare и другие важные сервисы для корпоративного сегмента (банковская сфера, крупные производственные предприятия). Сейчас они будут активно совершенствоваться и со временем довольно органично внедрятся в инфраструктуру. При этом понятно, что аналоги будут с уязвимостями и «костылями». Всем желающим внедрять инновации будет явно дан зеленый свет. Но в условиях плохого соблюдения существующего законодательства, и вообще отсутствия цивилизованного правового функционирования системы, желающих будет не много.

Оборудование и сервис (поддержка, гарантия)

С этим ситуация намного хуже. По сути, все главные мировые бренды компьютерного, серверного, сетевого оборудования приостановили деятельность в Беларуси: начиная от НР, DELL, Lenovo и заканчивая Cisco, IBM, Hitachi, Huawei. 90 % такого оборудования используется для поддержания устойчивости IT-инфраструктуры страны. Да, существующие бренды частично можно заменить аналогами, но не все. И аналоги будут явно менее технологичны. В нашей стране информатизация находится на очень высоком уровне, наравне с ведущими мировыми державами, но из-за локдауна уровень явно снизится: будет внедряться новое, аналогичное оборудование с худшими характеристикам, что приведет к технологическим сбоям и простоям.

Скорее всего IT-оборудование будет ввозиться в страну, но в гораздо меньшем объеме и по неофициальным схемам. Многие дилеры IT-оборудования уйдут с рынка, потому что нечего будет продавать, да и уменьшится количество людей, готовых приобрести оборудование. Ведь впереди нас ждет существенный экономический спад.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»