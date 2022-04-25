Американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск заключил окончательное соглашение о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд, говорится в сообщении компании. После закрытия сделки Twitter станет частной компанией.

По условиям соглашения, акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter.

«Совет директоров Twitter провел внимательную и всестороннюю оценку предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определенности и финансированию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, и мы считаем, что это — лучший путь вперед для акционеров Twitter», — прокомментировал сделку независимый председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор.

Комментируя сделку, Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества.

«Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. У Twitter огромный потенциал — я с нетерпением жду начала работы с этой компанией», – написал он.

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