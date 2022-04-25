Еврокомиссия предложила усилить мандат Евроюста по сбору и сохранению доказательств военных преступлений и создать для них специальное хранилище. Надо пояснить, что Евроюст, – это агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами.

«Сегодня Комиссия предложила внести поправки в регламент Евроюста, чтобы дать агентству юридическую возможность собирать, хранить и обмениваться доказательствами военных преступлений», – информирует ЕК.

Там сообщили, что из-за продолжающегося конфликта в Украине сложно безопасно хранить документальные доказательства.

«Для привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных в Украине, необходимо обеспечить безопасное хранение доказательств за пределами Украины и поддерживать расследования и судебные преследования различными европейскими и международными судебными органам», – подчеркнули в ЕК.

Если это предложение будет принято, то Евроюст сможет собирать, анализировать и сохранять доказательства (видео, аудиозаписи и спутниковые изображения), касающиеся международных преступлений. Евроюст будет иметь право делиться такими доказательствами с соответствующими национальными и международными органами, включая Международный уголовный суд. Обмен такими доказательствами будет происходить только в случае необходимости и в полном соответствии с правилами защиты данных Европейского союза. Евроюст также будет координировать свою деятельность и сотрудничать с Европолом в соответствии с их действующими специальными мандатами.

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