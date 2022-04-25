Единая цена на природный газ для населения начнет действовать в Беларуси с 1 июня, сообщили в Министерстве энергетики 25 апреля.

В ведомстве пояснили, что новый порядок оплаты будет действовать для потребителей с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при наличии газовых отопительных приборов (котлов).

В соответствии с постановлением Совета Министров от 28 декабря 2021 года № 766, для этой категории потребителей с 1 июня отменяется сезонная дифференциация тарифов в привязке к летнему и отопительному периодам. Вместо этого устанавливается единая цена на природный газ на уровне 19,77 коп./куб.м.

Для сравнения, в соответствии с действующим порядком тарифов для потребителей газа, которые пользуются газовым отопительным оборудованием и приборами индивидуального учета расхода газа, оплата составляет 14,94 коп./куб.м в отопительный сезон и 54,17 коп./куб.м – в летний период.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что в этом случае отпадет необходимость для потребителей фиксировать промежуточные показания счетчика на дату смены отопительного и летнего периода. Цена будет фиксироваться на одном уровне в течение года. Подробная информация размещена на сайте “Мингаза”.

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