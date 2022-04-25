Экс-менеджер TAM.BY Дарья Данилова вышла на свободу.

25 апреля ее признали виновной по ч.1 ст.342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Даниловой назначили год и четыре месяца колонии общего режима. Учитывая срок, проведенный в СИЗО, ее отпустили в зале суда. В заключении Дарья провела больше 11 месяцев.

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