«Белтелеком» с 1 мая увеличит стоимость некоторых услуг. Известно, что подорожание коснется, к примеру, тарифных планов по телевидению и отдельных пакетов, которые включают домашний интернет.

Так, стоимость «Ясна Лайт» составит 22,05 рубля, сообщается на сайте оператора. За «Семейный 4 Комфорт» абоненты будут платить 38,43 рубля. За «Семейный 4 Дом+Дача» — 39,69 рубля.

«Ясна 35 Дом+Дача», «Ясна Игровой» и «Ясна Игровой Смарт» обойдутся населению в 40,95 рубля, 50,69 рубля и 47,25 рубля соответственно.

«Семейная 3» — в 28,98 рубля, «Ясна 50» — в 41,58 рубля. Также белорусы станут платить больше за отдельные пакеты услуг Zala TV. После подорожания интерактивное телевидение «Премьер» обойдется в 11,25 рублей.

Интернет-телевидение «Канапа ТВ» обойдется в 10 рублей. «Стандарт ТВ» потянет почти на 9 рублей.

С 1 мая также пересчитают стоимость тарифов операторы А1 и МТС. Такие меры предусматривает постановление №131 «О развитии СМИ», которое было подписано 31 марта. В документе сообщается, что с 1 мая НДС на услуги по передаче данных в республике вырастет на 1% и составит 26%. Как именно компании будут повышать тарифы, станет известно 1 мая.

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