Периоды активизации в создании новых объединений предпринимателей в Беларуси совпадали с периодами выраженных кризисных явлений в экономике: 2009 г., 2015 г., 2020 годах.

Пик регистраций объединений бизнеса в Беларуси приходился на период до 2000 года, при этом только треть из них остались действующими по сегодняшний день. Об этом говорится в исследовании «Статистический портрет бизнес-объединений в Беларуси», опубликованном Центром экономических исследований BEROC. Его авторами стали Павел Данейко, Светлана Мережная и Виктория Михальчик. В работе они описали динамику развития объединений бизнеса Беларуси за последние 30 лет, а также представили общий портрет компаний-участников ныне действующих объединений, пишет thinktanks.by.

Исследование базируется на анализе открытых данных о функционировании объединений бизнеса в Беларуси, а также данных опросов малого и среднего бизнеса (МСП) за 2016-2020 годы.

Как появлялись предпринимательские организации

Исследователи выяснили, что пик регистраций объединений бизнеса в Беларуси пришелся на период до 2001 года: за это время было зарегистрировано 45% всех когда-либо существовавших объединений (вошедших в выборку), однако более половины из них (63%) были в последующем ликвидированы.

При этом треть объединений (35,5%), основанных до 2001 г., были ликвидированы в этот же период.

Объединения, созданные в 1990-е, ликвидировались по различным причинам. Нередки случаи, когда ассоциация прекращала свою деятельность и становилась производственным предприятием, либо была реорганизована в форме присоединения к другому объединению, либо де-факто просто сменила название. Можно также предположить, что начало 90-х было временем экспериментов: характер и потребности бизнесов быстро менялись, что определяло потребности в тех или иных объединениях. Пик ликвидаций объединений пришелся на 1997 г., когда было ликвидировано 25 объединений, что составило 20% от всех существовавших на тот период.

С 2009 года отмечается рост числа регистраций объединений. Это период, когда экономика ощутила влияние мирового экономического кризиса, а в среде государственных органов пришло осознание необходимости экономических реформ в стране. Примерно в этот период Беларусь резко улучшила позиции в рейтинге Doing Business, переместившись с 115 места (2008 г.) на 85 и 64 место в 2009 и 2010 гг. соответственно. Это в целом объективно отражало позитивные изменения в области регулирования бизнеса и развития множества инициатив поддержки предпринимательства.

Последующие всплески активности в регистрации объединений также приходились на периоды экономической неустойчивости (рецессия 2015-2016 гг. и 2020 г.). В 2020 г. количество регистраций новых объединений бизнеса оказалось максимальным с 1992 года.

По состоянию на середину 2021 года в Беларуси действуют 232 объединений бизнеса. Более половины из них (55%) были основаны до 2010 года.

Авторы исследования отмечают, что 232 действующие объединения бизнеса достаточно разнообразны по составу и характеристикам. По данным сайтов отдельных объединений количество участников в них варьируется от 6 до более, чем 1000. Однако в большинстве случаев данные о количестве не представлены на сайтах и получение такой информации для количественного анализа затруднительно.

Процесс регистрации

В работе обращается внимание на преобладание регистрации межотраслевых объединений до 2001 года (на это время приходится 67% от всех когда-либо регистрируемых межотраслевых объединений). Это объясняется тем, что на начальном этапе развития бизнеса в Беларуси были важны общие интересы частного бизнеса и выстраивание механизмов работы в новых рыночных условиях. Частный бизнес того времени в основном представлял сферу торговли, производственных предприятий было мало.

По мере того, как бизнес структурировался, с 2001 г возросло количество регистраций отраслевых объединений. Особенно этот процесс заметен по периодам регистрации действующих компаний: если до 2001 г было зарегистрировано 39% всех действующих межотраслевых объединений и только 22% отраслевых, то за 2001-2010 гг соотношение стало обратным (20% межотраслевых и 32% отраслевых).

Более половины (58%) регистрируемых когда-либо отраслевых объединений бизнеса в Беларуси относятся к сфере услуг. Остальные примерно поровну представляют сферу промышленности (22,3%) и сельского хозяйства (19,6%). В динамике по годам регистрации до 2001 преобладали объединения в сфере промышленности (66%), тогда как с 2010 г. половина и более всех регистраций приходится на объединения из сферы услуг.

Региональные и международные

В исследовании говорится, что до 2010 года относительно более активно рождались региональные объединения: в это время было зарегистрировано 94% всех когда-либо регистрированных региональных объединений. В последующем динамика их создания замедлилась, а в регистрациях преобладали общереспубликанские объединения.

Среди действующих объединений 83% представлены на национальном уровне, 17% – региональные объединения. При этом 72% действующих региональных объединений относятся к агропромышленному комплексу. Исследователи обращают внимание, что 15 объединений из 232 действующих (6%) относятся к международным.

Кто вступает в объединения

Данные опросов МСП свидетельствуют о том, что в объединения чаще вступают более крупные и зрелые компании из производственных секторов. Как отмечают эксперты BEROC, среди участников – больше компаний-экспортеров. Примерно одинаковая активность во вступлении в союзы характерна для Минска и других регионов. В то же время в период резкого роста интереса к объединениям в 2017 году темп роста участия в союзах столичных компаний опережал рост в регионах.

В целом в динамике с 2016 по 2020 гг. члены объединений наравне с компаниями, не входящими в союзы, стали более позитивно оценивать условия ведения предпринимательской деятельности.

Однако, как констатируют авторы исследования, для участников объединений характерна большая осведомленность об изменениях в регулировании. Вместе с тем, они в большей степени сохраняют критическое отношение к текущим изменениям в регулировании бизнеса.

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