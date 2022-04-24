Во Франции в воскресенье пройдет второй – финальный – тур президентских выборов, за пост главы государства поборются действующий французский лидер Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии “Национальное объединение” Марин Ле Пен.

Французы смогут проголосовать на избирательных участках с 08:00 по местному времени. Большинство участков будет работать до 19:00 (20:00 мнск), но в крупных городах, в частности в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, избиратели смогут голосовать до 20:00.

Во Франции зарегистрировано 48,7 млн избирателей, 1,4 млн из которых проживают за пределами французской территории, они смогут проголосовать в консульствах.

Эксперты считают, что явка избирателей может значительно повлиять на результаты второго тура. Доля французов, воздержавшихся от голосования в первом туре, составила 26,3% – это означает, что почти 13 млн граждан Франции не ходили на выборы 10 апреля.

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