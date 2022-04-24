Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
«Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией», – говорится в сообщении.
22 апреля заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в состав Североатлантического альянса в ближайшее время.
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