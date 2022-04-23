Следующий месяц не только решит ход войны в Украине, но и станет решающим для мировой геополитики. К такому выводу пришли журналисты издания The New York Times, которые пообщались с чиновниками Пентагона и отставными военными.

Так, New York Times отмечает, что США спешат предоставить Украине как можно больше оружия, особенно дальнобойной артиллерии и контрбатарейных радаров, чтобы отразить атаку РФ на Донбассе.

Опрошенные изданием эксперты отмечает, что ВСУ будут стремиться помешать наращиванию военной мощи России вокруг Изюма и других важных плацдармов.

Если наступление РФ будет остановлено, то, как пишет The New York Times, “Путин встанет перед выбором: привлечь больше ресурса для войны, которая в этом случае затянется на годы, или согласиться на мирные переговоры”. При этом издание отмечает, что переход военных действий в затяжную стадию более выгоден России.

Также издание пишет, что при удачно сложившихся обстоятельствах украинские войска могут перейти в контрнаступление.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»