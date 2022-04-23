Россия предоставила Беларуси отсрочку по кредитным выплатам в размере более 1 млрд долларов. Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов на телеканале «Беларусь 1».

«Что касается Российской Федерации, то платежи по сути на год… Нам предоставлена отсрочка по платежам на год, даже не на календарный год, а она сдвинута на тот период. И более 1 миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем», – заявил министр финансов. Он назвал этот шаг дружественным со стороны России.

«Это нестандартный ход. Потому что стандартно – это рефинансирование. Сейчас ставки достаточно высоки, поэтому мы договорились о такой схеме. …По сути это рефинансирование, просто за этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами, и по сути это то же самое рефинансирование. Там хорошие ставки, хорошие сроки, поэтому вполне комфортно», – рассказал Селиверстов.

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