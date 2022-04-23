Экс-министр внутренних дел Беларуси, который в настоящее время занимает пост главы «Белорусского общества охотников и рыболовов» Игорь Шуневич заявил, что Красная книга – это «рудимент».

Более того, он предложил исключить оттуда зубра, медведя и рысь и разрешить охоту на аистов. Его мнение опубликовано в «Колонке председателя» в газете «Паляўнічы і рыбалоў».

При этом Шуневич признал, что его инициативы в «современном «экологически продвинутом» мире» могут быть непопулярны.

– Если мы говорим, что есть виды, популяция которых находится в угнетенном и угрожающем состоянии, то мы закрываем охоту на них. Причем охотники здесь не должны выступать «крайними» – мы закрываем любую деятельность, которая угрожает существованию этих видов, – пояснил он свою позицию, его цитирует smartpress.

Он добавил, что зубр в настоящее время в Беларуси не в угнетенном состоянии, и даже некоторые микропопуляции вредят сельскому и лесному хозяйствам, иногда даже представляют угрозу для людей.

Высказался он и об аистах, журавлях, лебедях-шипунах.

– Хотя если бы популяцию лебедей и аистов хоть немного проредили, то это бы пошло только на пользу всем остальным водно-болотным и луговым видам животных, – считает Шуневич.

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