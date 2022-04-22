В настоящее время россиян убеждают отказаться от иностранной валюты ради золота. Сейчас оно торгуется вблизи исторических максимумов. На этом фоне Нацбанк Беларуси анонсировал прекращение купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов. Что происходит на двух рынках?

Какая ситуация в Беларуси?

Национальный банк РБ с 1 июля 2022 года прекращает проведение операций купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также с физическими лицами в кассах Нацбанка. Исключение составят банки и небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО).

Покупку-продажу мерных слитков из драгоценных металлов по-прежнему можно будет проводить в банках и НКФО, которые осуществляют такие операции.

По словам участников рынка, решение Нацбанка отказаться от купли-продажи слитков несильно изменит ситуацию. Регулятор продолжит работать с банками. Плюс будет утверждать правила игры на рынке, который сильно зарегулирован. Поэтому сделки с драгоценными металлами проводит лишь небольшое число банков, пишет сайт ilex.by.

Банки предлагают своим клиентам мерные слитки из трех драгоценных металлов — золота, серебра и платины. У каждого металла есть своя весовая номенклатура: золото — от 1 до 1 000 граммов; серебро — от 10 до 1 000 граммов; платина — от 1 до 10 граммов. Наибольший спрос имеется на золото.

Надо отметить, что в конце 2021 года Нацбанк хотел заинтересовать банки в расширении вариантов продажи мерных слитков из драгоценных металлов, чтобы они стали для населения и бизнеса таким же средством сохранения и приумножения сбережений как иностранная валюта. Но инициатива большого эффекта не возымела. Дело в том, что торговля драгоценными металлами сама по себе не из простых. Не только для людей, но и для самих банков. Для начала им надо обучить кассиров проверке на подлинность слитков, оценке повреждений и так далее. Есть также особенности по учету и хранению драгметаллов. Плюс ко всему белорусские банки работают только со слитками Нацбанка. Возможно еще исключение из правил для иностранных производителей, которые делают слитки драгметаллов для Нацбанка Беларуси и ставят на них клеймо «НБРБ». Остальные золотые изделия в Беларуси можно продать как лом металла. С 14 апреля 2022 года Министерство финансов установило цену в диапазоне от 63 до 167,5 рублей за 1 грамм такого золота разной пробы.

Участники белорусского рынка говорят, что для любителей «вложиться в золото» вариантов купли-продажи драгметаллов не так много. Можно еще искать счастье на «черном» рынке, но это сопряжено с нарушением закона и ограничением свободы. Можно также посмотреть на российский рынок, где сейчас происходят интересные события.

А что в России?

В конце февраля — на фоне западных санкций и обвала курса российского рубля — российские чиновники стали предлагать гражданам для защиты сбережений инвестировать в драгметаллы, прежде всего, в золото. Мол, на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Чтобы золото стало реальной инвестстратегией россиян, власти пошли на законодательные послабления — отменили 20-процентный НДС на слитки и разрешили покупать драгоценные металлы за валюту.

В итоге спрос на золото в банках со стороны физических лиц вырос в 30–50 раз. Наибольшим спросом пользовались слитки от 1 до 250 грамм, которых не так много в банках. Сейчас они в большинстве раскуплены, остались слитки по 500 и по 1000 грамм, которые недоступны большинству физических лиц, потому что стоят дорого. В ближайшие месяц-два ожидается поступление слитков с российских аффинажных заводов, которые загружены заказами, и в банковской системе появится необходимое количество золота, которого будет достаточно для удовлетворения спроса.

Благоволят этой ситуации и западные санкции. Дело в том, что российские золотодобывающие компании продают драгоценный металл банкам, но сейчас многие из них попали под санкции и не могут экспортировать золото.

На мировом рынке цены на золото растут

Цены на золото в I квартале нынешнего года продолжили рост, поднявшись с начала года к концу марта на 8% до 1942 долларов за унцию, что является лучшим квартальным показателем со второго квартала 2020 года. По мнению аналитиков Всемирного совета по золоту (WGC), рост был вызван, в частности, высокой инфляцией и геополитическими рисками, вызванными вторжением России в Украину.

Справедливости ради надо сказать, что золото в качестве объекта для инвестиций не обладает уникальными свойствами. Цена на него могут как расти, так и падать. За примерами далеко ходить не надо. В 2021 году цены на этот драгметалл показали худшую динамику с 2015 года. Инвесторы стали жаловаться, что золото перестало быть защитой от инфляции. Не стоит также забывать про значительную разницу между ценой покупки и продажи золотых слитков. Что касается ювелирных изделий, то большой потенциал роста стоимости имеют только какие-то исторические экспонаты и работы известных мастеров.

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