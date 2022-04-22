Известный белорусский футбольный тренер сейчас находится на распутье.

Виктор Гончаренко с 2013 года работает в России. После ухода из борисовского БАТЭ специалист успел поработать в шести российских командах – с переменным успехом и всегда громкими расставаниями.

Будучи тренером БАТЭ, Гончаренко черпал опыт у европейских тренеров. Несколько раз был на стажировках у известного тренера Пеллегрини в испанском «Вильярреале», который на тот момент играл в полуфинале Лиги чемпионов. С борисовской командой достиг в Лиге чемпионов результатов, которые трудно будет кому-то повторить. Но в один прекрасный момент Виктор Михайлович решил, что в Беларуси для его карьеры места, видимо, маловато, и уехал бороздить российские футбольные поля.

12 октября 2013 года Виктор Гончаренко подписал контракт с «Кубанью» из Краснодара на 4,5 года с заработной платой около миллиона евро в год.

Старт нового сезона для «Кубани» был удачным (команда выдала девятиматчевую серию без поражений), но уже через год руководство «Кубани» приняло решение отправить Гончаренко в отставку «из-за отсутствия жесткости в общении с футболистами».

После этого белорусский тренер возглавил «Урал» из Екатеринбурга. Контракт был рассчитан на три года, но проработал Гончаренко в клубе всего пару месяцев. 1 сентября 2015 года клуб выступил с заявлением о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути развития клуба.

13 сентября 2015 года Гончаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА, возглавляемый его другом Леонидом Слуцким, где занял пост старшего тренера, хотя до этого ему предлагали пост вице-президента БАТЭ. В том сезоне ЦСКА стал чемпионом, а Виктор Михайлович покинул команду, желая продолжить самостоятельную работу. И 6 июня 2016 года был назначен на пост главного тренера клуба «Уфа», в котором продержался всего полгода.

12 декабря 2016-го Гончаренко вернулся в ЦСКА и проработал там до марта прошлого года. Контракт с белорусским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя позже выяснилось, что Гончаренко был уволен из-за плохих результатов и напряженной психологической ситуации в коллективе.

После этого он возглавил «Краснодар», но в начале этого года руководство клуба тоже расторгло контракт с тренером.

Сейчас ходят слухи, что Виктор Гончаренко может снова вернуться в «Урал», но российская пресса в последнее время не жалует белорусского специалиста, называя его скандалистом и тренером не очень высокого уровня.

«У нас тренеры ходят по кругу, поэтому и застой в российском футболе, – заявил на днях футбольный агент Дмитрий Селюк. – Выгнали из одного клуба – пошел в другой, потом в следующий и так далее. Уровень Гончаренко – это команды из нижней части таблицы. Например, «Уфа». В приглашение в «Урал» верится меньше, потому что там Григорий Иванов хочет быть внутри тренерского процесса. Гончаренко же к такому не привык. Это большой упрямец и нервный человек. Можно это понять на одном примере, когда он постоянно ставил совсем неготового Карпова в основу ЦСКА. И где теперь Карпов? Даже в «Текстильщике», который на последнем месте в ФНЛ, он сейчас не всегда играет.

Смешно думать, что Гончаренко сейчас могут позвать большие клубы. В ЦСКА и «Краснодар» его больше не позовут. В остальные топ-команды – тоже вряд ли. Остается только «Уфа», возможно, еще «Арсенал», который может убрать Божовича. Но он не сработается с Гурамом Аджоевым, у меня нет сомнений. Думаю, это просто слухи, и Гончаренко в ближайшее время в Российской профессиональной лиге ждать не стоит. Мне даже интересно было бы посмотреть на того идиота, который взял бы его в команду».

Впрочем, если Виктору Михайловичу не найдется места в российских клубах, он всегда может вернуться в Беларусь. Кстати, ему предлагали ранее должность главного тренера сборной Беларуси, но тогда Гончаренко отказался.

Публикация из № 32 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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