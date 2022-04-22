Им стал «принц из Пинска» Игорь Колб. В среду его представили труппе театра.

Около недели назад Игорь Колб написал в соцсетях: «Сегодня утром я проснулся экс-премьером Мариинского театра и вне зависимости от того, чем я решу заниматься (а я до сих пор для себя не принял четкого решения и мечусь между действительно достойными предложениями продолжения пути), танец никуда не уйдет из меня. Как, впрочем, и я из него. Переступая порог, иду танцуя…»

Без работы заслуженный артист России, экс-премьер Мариинского театра был совсем недолго.

Кто такой Игорь Колб и как он связан с Беларусью?

«Народная Воля» перечитала его биографию.

Игоря называют известным петербургским танцором, однако танцевать он начал в Минске, учился в пинской хореографической школе. «Не проходит и дня, чтобы я мысленно не обращался к тем местам, где родился, и к людям, которым обязан своим рождением и воспитанием», – говорил Игорь в своих интервью.

Он всегда рассказывает, что выбрал балет совершенно случайно. Родители были довольно далеки от искусства: отец – дальнобойщик, мать – директор столовой. В хореографическую школу он записался сам, потом его приняли в Белорусское государственное хореографическое училище в Минске – как говорит сам танцовщик, там был недобор. Через некоторое время Игорь решил уйти оттуда, даже позвонил родителям, чтобы те его забрали, однако Юрий Троян, который тогда был художественным руководителем театра, посоветовал папе с мамой оставить мальчика.

«Когда учился в хореографическом училище, мне белорусский театр казался самым лучшим, пределом мечтаний любого выпускника, – рассказывал Игорь. – Он был самобытным театром с очень интересным репертуаром, и в этом была заслуга Валентина Николаевича Елизарьева».

Окончив училище, Игорь начал сотрудничать с Мариинским театром, где за 14 лет станцевал едва ли не весь премьерский репертуар.

В этом году Игорю Колбу исполнится 45 лет. Он женат, воспитывает сына. Жена у него, кстати, украинка.

Партнершами Колба по сцене были выдающиеся балерины: Ульяна Лопаткина, Диана Вишнёва, Екатерина Кондаурова, Александра Иосифиди, Кристина Шапран и другие.

Особую любовь зрителей Игорь Колб получил благодаря блестящим партиям в балетах «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Золушка», «Ромео и Джульетта».

В 2002 году артист дебютировал на сцене Римской оперы в партии принца Дезире в балете «Спящая красавица» (хореографическая редакция Рудольфа Нуреева), в 2006-м – на сцене Венской оперы в партии принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро». В 2007 году принял участие в проекте Андрея Могучего и Алексея Кононова «Silenzio. Диана Вишнёва».

Игорь Колб сотрудничал с ведущими театрами оперы и балета, ему рукоплещет восторженная публика Америки, Японии, Европы и, конечно, России. Кроме театральной деятельности Игорь Колб преподавал в Академии балета Бориса Эйфмана, сотрудничал с известными современными хореографами и сам занимается постановкой.

Игорь Колб был приглашенным артистом Большого театра Беларуси.

«Каждый раз, приезжая в Беларусь, я смотрю в окно гримерной и благодарю: «Спасибо большое, что позвали, это, видимо, в последний раз», – говорил он. – На следующий год меня опять зовут, я думаю: «О, вот чудо, меня опять позвали!» Чем дальше, тем больше оглядываюсь назад. Оглядываюсь не просто так, а с благодарностью к своим учителям. Их не так много, кого-то, к сожалению, уже нет. Но это не мешает мне говорить спасибо. И, что бы я ни делал по жизни или в профессии, какими бы ни были успехи или провалы, я всегда возвращаюсь на стартовую площадку и помню о том, что я мальчик из Пинска».

Безусловно, будут те, кто найдет, за что покритиковать Игоря Колба в его новой должности.

«Никакая критика или колкости не смогут задеть вас, если вы умеете легко и с юмором относиться к тому, что делаете, – не так давно писал в своем «Инстаграме» знаменитый артист. – Самоирония поможет не только защититься от деструктивных суждений о вас или вашей работе, но и даст возможность не пропустить мимо ушей объективную критику, которая может принести пользу в будущем».

Публикация из № 32 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету

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