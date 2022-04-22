С 23 апреля 2022 года в Беларуси начнут действовать новые тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Соответствующее постановление опубликовано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь на сайте Pravo.by. Согласно постановлению МАРТ № 30 от 11 апреля 2022 года, увеличение тарифов на железнодорожные перевозки в зависимости от видов транспортируемого груза составит от 15 до 55%.

При этом представители МАРТ отметили, что белорусская железная дорога имеет право предоставлять скидки на транспортировку грузов в соответствии с «экономической целесообразностью».

Как известно, также повышается стоимость проезда в железнодорожном транспорте для пассажиров. Тариф на городских железнодорожных линиях увеличится на 24 копейки в пределах 1-го тарифного пояса. При поездке в 2-х тарифных поясах – на 31 копейку. При этом отмечено, что пассажиры, использующие железнодорожный транспорт при поездках по территории Беларуси, возмещают всего около 17% расходов.

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