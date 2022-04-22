«Самый человечный человек» с ружьем

Его настоящая фамилия Ульянов. Родился 22 апреля (по новому стилю) в Симбирске.

Чтобы В.И.Ульянова-Ленина понять, надо, говорят, прочитать (и не раз!) все его работы. А это более 50 томов.

Старшему поколению все 70 лет советской власти вдалбливали в голову одни и те же лозунги: «Социализм – это советская власть плюс электрификация всей страны», «Социализм – это учет» и т.д.

Вот только небольшая часть цитат из работ «вождя мирового пролетариата», подготовленных лениноведом Леонидом Апраксиным. Сравните, задумайтесь… Оказывается, «самым человечным человеком» действительно был человек с ружьем.

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«Социализм – это контроль за распределением продуктов».

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«Социализм – это диктатура пролетариата».

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«Социализм – это всеобщая трудовая повинность… Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов Конвента и гильотины».

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«Демократия есть одна из форм буржуазного государства, за которую стоят все изменники истинного социализма…»

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«Диктатура – это высшая форма демократии и новый тип государства».

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«Диктатура пролетариата есть власть, не основанная ни на какой власти».

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«Разве знает каждый рабочий, как управлять государством? Это сказки. Наш пролетариат деклассирован, это не пролетариат, а всякий случайный элемент».

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«Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».

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«Нужно отбросить всякие разговоры и миндальничание и действовать энергично, исключительно оружием…»

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«Москвичей за глупость на 6 часов клоповника».

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«…Надо расширить применение расстрела с заменой высылкой за границу».

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«Дополнение к проекту вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР. Добавить: расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы».

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«Надо расширить применение расстрела ко всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. и т.п.».

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«Первого меньшевика мы повесим после последнего эсера».

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«Надо поощрять энергию и массовидность террора».

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«Провести беспощадный массовый террор…»

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«Суд должен не устранить террор, – обещать это было бы самообманом; а обосновать его принципиально, ясно, без фальши и прикрас».

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«Поручить Склянскому, Маркову, Петровскому и Дзержинскому немедленно арестовать несколько членов исполкомов и комбедов в тех местностях, где расчистка снега производится не вполне удовлетворительно. В тех же местностях взять заложников из крестьян с тем, что, если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны».

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«Тов.Троцкому. Нельзя ли мобилизовать тысяч 20 питерских рабочих и несколько сотен буржуев, поставить позади них пулеметы, расстрелять сотню-другую и тем самым мобилизовать войска на победу?»

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«Расстреливать… колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».

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«Величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору, и террору экономическому».

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«А на ваши литературные круги мне наплевать!»

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«Нам сейчас театры не нужны».

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«Статей и отзывов ни о каком искусстве в нашей газете быть не должно».

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«Декреты – говно».

«Ведомства – говно».

«Интеллигенция – говно».

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Как Ленин превратился из лидера большевиков в коммунистические мощи

Владимир Ильич Ленин мог и не оказаться в мавзолее – всё решил случай и бурная деятельность советских ученых Бориса Збарского и Владимира Воробьева.

Его смерть

Болезнь поразила лидера большевиков в 1922 году – гиперактивный политик и неутомимый автор превратился в инвалида. Однако вскоре он вернулся к работе, но лишь на несколько месяцев. В конце года его состояние вновь ухудшилось, и с декабря до самой своей смерти Ленин практически безвылазно находился в подмосковных Горках.

Там за ним присматривала его жена и соратница Надежда Крупская, а также консилиум из тридцати советских и немецких врачей, призванных спасти советского лидера. Но все усилия были тщетны – 21 января 1924 года Ленин скончался, причиной смерти медики назвали кровоизлияние в мозг.

А вот какая именно болезнь терзала Владимира Ильича всё это время, остается тайной. «Дневник истории болезни» и неофициальные записи его врачей до сих пор засекречены. Официальный диагноз после акта вскрытия гласит: артериосклероз сосудов. Но у специалистов возникает много вопросов: мол, заключительная часть акта не соответствует описательной.

Многие эксперты полагают, что Ленин умер от сифилиса – болезнь могла вызвать кровоизлияние в мозг, и это вполне объясняет секретность диагноза. Конечно, сифилис не всегда передается половым путем, но название болезни звучит крайне недостойно советского лидера.

Однако далеко не все согласны с этой версией. Например, Юрий Лопухин, автор монографии «Болезнь, смерть и бальзамирование В.И.Ленина: Правда и мифы», уверен, что серьезные изменения в организме большевика начались после покушения на него Фанни Каплан в августе 1918 года. Вообще, версий много, но мы не будем гадать и перейдем к тому, как вообще Ленин оказался в мавзолее.

Везут из Горок в Москву

Ленин умер суровой морозной зимой, а потому после проведенной операции по временному бальзамированию можно было не волноваться о разложении тела как минимум несколько недель.

Гроб с его телом привезли из Горок в Москву и установили в Колонном зале Дома Советов. Согласно записям современников, с 7 часов вечера 24 января и до 27 января мимо тела большевика проходил сплошной поток людей в две колонны. Очередь у Дома Советов была не менее 50 тысяч человек.

Вся страна погрузилась в траур, подобный тому, как жители КНДР оплакивали смерть Ким Чен Ира: взрослые люди плакали, еще не привыкший к атеизму советский народ молился за новопреставленного «раба божьего Владимира». Общество захлестнула волна истеричной горести, которая была обусловлена не только смертью Ленина, но и общей измотанностью нации Гражданской и Первой мировой войнами, голодом и эпидемией.

Решили не хоронить

Прощание затянулось, временное бальзамирование и низкая температура помогали телу неплохо сохраниться. Но время шло, и нужно было решать: хоронить Ленина или выставить на всеобщее обозрение.

Сторонником второй идеи был Иосиф Сталин, который после смерти главного большевика собирал в своих руках всё больше власти. Его главный конкурент, Лев Троцкий, в это время задержался на лечении в Абхазии и тем самым помог Сталину получить несколько политических очков.

«Через некоторое время вы увидите паломничество представителей миллионов трудящихся к могиле товарища Ленина», – писал Сталин в 1924 году. Категорически против мумии Ленина выступала его жена Надежда Крупская.

«Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т.д. – всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим», – писала Крупская в Политбюро. Но Ленин больше не принадлежал ни самому себе, ни ей – он был олицетворением идей социализма, которые нужно сохранить. В итоге власти заявили, что «по многочисленным просьбам трудящихся» Ленина хоронить не будут, и поручили этот вопрос Феликсу Дзержинскому.

Борьба с разложением

Теперь появился главный вопрос: как остановить разложение и сделать тело вождя вечным?

За заморозку тела Ленина выступал Леонид Красин, яркий большевистский деятель. Он был уверен, что, если понизить температуру тела и поместить его в специальный саркофаг с двойными стеклами, оно прекрасно сохранится. В начале февраля 1924 года проект одобрила комиссия. Профессор Абрикосов (он же занимался временным бальзамированием вождя) провел ряд опытов с заморозкой трупов. Но времени было мало – в Москве потеплело, и Ленин мог начать разлагаться в любой момент.

Уже велось сооружение мощной холодильной установки по проекту Красина, но внезапно появился химик Борис Збарский с альтернативным проектом.

Збарский и Воробьев

39-летний Борис Збарский был заместителем директора Института химии, и, когда он услышал от Красина (они были знакомы) о заморозке, идея ему категорически не понравилась. Химик был уверен, что разложение продолжится и при низких температурах. Тогда Збарский решил разработать свой план сохранения Ленина.

Он обладал массой энергии, но у него не было необходимых навыков работы с трупами – тогда Збарский вспомнил о своем знакомом Владимире Воробьеве из Харькова, одном из лучших анатомов своего времени, занимающихся вопросами долговременного бальзамирования.

Проблема состояла в том, что 48-летний Воробьев не желал участвовать в этом деле. Во время Гражданской войны он участвовал в расследовании расстрела белых офицеров и подписал документ, подтверждавший, что их без суда расстреляли красноармейцы. Власти об этом не вспоминали, но Воробьев прекрасно понимал, что вспомнить могут в любой момент. А потому работа в комиссии под началом Дзержинского представлялась ему невозможной.

Всё решил случай. В 1924 году Воробьев прочитал интервью профессора Абрикосова о невозможности долгосрочного бальзамирования и заявил, что Абрикосов неправ и у него на кафедре годами стоят человеческие тела в бальзамических жидкостях. Об этом быстро узнали где следует, и Воробьев был немедленно командирован в Москву, где и остановился у своего знакомого химика Збарского.

Заморозить нельзя, бальзамировать

3 марта, осмотрев тело Ленина, Воробьев заявил, что не возьмется за это дело – слишком рискованно. На лбу и темени уже появились темные трупные пятна, глазницы запали. Воробьев сказал Збарскому, что это безнадежное дело и он на него не пойдет, потому что не хочет стать посмешищем среди ученых.

Но уговоры Збарского и азарт все-таки заставили Воробьева выступить на заседании комиссии за бальзамирование, ученый также раскритиковал проект Красина с заморозкой.

Идея Воробьева была такова: удалить из тела всю жидкость, промыть сосуды, чтобы удалить из них кровь, влить в сосуды спирты, вычистить внутренние органы. Таким образом Ленин превращался в оболочку, внутри которой действуют мощные бальзамирующие препараты.

12 марта Воробьев вернулся в Харьков, а Збарский в это время добился аудиенции у Дзержинского и заявил, что он и его коллега готовы взять на себя всю ответственность и забальзамировать тело Ленина так, что оно прекрасно сохранится, а первые признаки разложения, уже появившиеся на коже, уйдут.

Дзержинский согласился, а Воробьев, узнав о заявлении Збарского, пришел в ужас. Но деваться было некуда – он собрал команду из харьковских врачей и вернулся в Москву.

Бальзамирование

Работы по бальзамированию начались 26 марта, спустя два месяца после смерти Ленина.

План Воробьева состоял из трех пунктов:

1.Пропитать всё тело формалином – формальдегид фиксировал белки в теле, превращая их в полимеры, предотвращавшие распад, и одновременно убивал все ненужные микроорганизмы.

2.Обесцветить бурые пятна, появившиеся на коже, с помощью перекиси водорода.

Пропитать тело растворами глицерина и ацетата калия, чтобы ткани сохраняли влагу и находились в равновесии с окружающей средой.

Кажется, что всё понятно, но на самом деле абсолютно не ясно было, как обеспечить оптимальное соотношение веществ внутри тела, чтобы не началось вытеснение, и как обеспечить все ткани бальзамирующими растворами. Работы продолжались четыре месяца, с марта по июль. Формальдегид вводили через артерии, в ткани с помощью инъекций, а потом и вовсе полностью погрузили тело в ванну с раствором. От трупных пятен ученые избавлялись, разрезая кожу и впрыскивая перекись водорода, уксусную кислоту и аммиак.

Чтобы бальзамирующие вещества лучше проникали, труп надрезали, сверлили дыры в черепе (отверстия зашивали и маскировали). Лицо было зафиксировано швами, скрытыми под бородой и усами, в глазницы вставили глазные протезы. От отеков тканей на лице и руках избавлялись с помощью спиртовых примочек.

Возвращение вождя

Впервые тело вождя показали в июне – на «смотрины» пришли делегаты конгресса Коминтерна. Збарский отправился к Крупской, чтобы забрать одежду для Ленина. Женщина была очень расстроена и говорила, что лучше было бы похоронить его в свое время, а не пытаться воплотить какие-то несбыточные надежды.

Ленину построили деревянный мавзолей, одели его и уложили в саркофаг. 18 июня посмотреть на тело вождя пришли делегаты конгресса и Крупская. Выйдя из мавзолея, она плакала, а вот делегаты были очень впечатлены. В течение следующего месяца Воробьев провел последние косметические работы, а власти подготовили траурный зал мавзолея – члены правительства увидели Ленина во всей красе 26 июля. Дзержинский, Молотов, Енукидзе, Ворошилов и Красин были в восторге от результата – они щедро наградили специалистов.

Воробьев получил 40 тысяч золотых царских рублей, Збарский – 30 тысяч, ассистенты – по 10 тысяч.

P.S. После окончания работ Владимир Воробьев сразу вернулся в Харьков, где проработал до самой смерти. Он скончался в 1937 году, но, в отличие от большинства людей, погибших в тот год, умер своей смертью. Борис Збарский остался в Москве и всю жизнь следил за телом Ленина и курировал все дела, связанные с мавзолеем. В 1952 году он был арестован, но после смерти Сталина реабилитирован. Однако долго он не прожил и умер всего через год после этого события.

Публикация из № 32 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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