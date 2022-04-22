В настоящее время всё чаще фиксируются случаи мошенничества по телефону. Злоумышленники звонят гражданам и сообщают, что их родственник попал в беду и срочно нужны деньги.

Подобное уголовное дело расследуется Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета.

По данным следствия, 7 апреля 2022 года 81-летняя минчанка под предлогом оказания помощи своей дочери отдала неизвестным более 19 тысяч долларов США.

Следует отметить, что дочь потерпевшей проживает в Дании и незадолго до случившегося они созванивались и всё было в порядке.

Согласно материалам уголовного дела, в тот день женщине поступил звонок с неизвестного номера. Плачущим голосом девушка говорила, что попала в аварию, нужны деньги на лечение и реабилитацию. По телефону голос был похож на голос дочери.

Далее снова поступил звонок с неизвестного номера, но уже от мужчины, который назвал себя представителем консульства. Он предложил решить вопрос с полицией, так как её дочь переходила дорогу на красный светофор и именно из-за нее произошла авария. Также сотрудник спросил сколько денежных средств имеется у женщины. Потерпевшая сообщила, что дома хранится более 19 тысяч долларов США. Мужчину устроила эта сумма и он сказал пенсионерке написать под его диктовку заявление о прекращении уголовного дела и передать его с деньгами, когда придёт курьер.

Практически сразу же после разговора раздался звонок в дверь. Перед тем, как забрать деньги, курьер попросил их пересчитать. Далее снова начали поступать звонки с неизвестных номеров с просьбами погасить ущерб за разбитую машину.

В это время к женщине пришла соседка выяснить почему она не отвечает на телефон. Как оказалось, дочь потерпевшей пыталась до неё дозвониться все это время, но смогла только до соседки. Поговорив с дочерью, пенсионерка поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Анализируя такие уголовные дела важно отметить, что телефонные мошенники пытаются создать максимально стрессовую ситуацию для потерпевших и сделать всё возможное, чтобы они не смогли дозвониться до своих родных. В таких случаях нужно немедленно положить трубку и связаться с родственниками.

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