Население большинства развитых стран негативно относятся к действиям России по отношению к Украине и одобряют увеличение помощи украинцам. Однако не все страны Европы поддерживают Украину.

США, Великобритания и Франция

Симпатии жителей западных стран в войне России с Украиной однозначно на стороне Киева — однако тут есть нюансы, следует из социологического исследования, проведенного журналом The Economist совместно с компанией YouGov. Опрос проходил в США, Великобритании и Франции, пишет thinktanks.by.

Особенность ситуации в значительном разрыве между молодым поколением (18–29 лет) и самой возрастной группой (старше 65 лет). Если, например, в США Украине симпатизирует 92% пожилых участников опроса, то среди респондентов в возрасте 18–29 лет это число резко снижается — до 56%. И если только 10% молодых опрошенных прямо заявляют о поддержке России, то больше трети — 34% — не хотят занимать ни одну из сторон.

В целом из трех стран, где проводилось исследование, Великобритания выглядит наиболее критично настроенной по отношению к России: если верить опросу, то среди пожилых британцев вообще нет людей, симпатизирующих в этом конфликте России, а среди молодых — только 1%, пишет «Медуза».

Сам The Economist в качестве возможной причины разрыва между поколениями называет тот факт, что молодые люди не очень интересуются политикой (опрос фиксирует, что чем больше уровень информированности, тем больше симпатий к Украине). Еще одна возможная причина — у пожилых сильны воспоминания о холодной войне и о России как противнике в противостоянии. Можно вспомнить и о том, что молодые американцы более склонны сомневаться в информации, которую они получают в СМИ.

Сербия

35% сербов считают, что нападение России на Украину оправдано, и 42% – что война неоправдана. 23% не определились с мнением.

Об этом сообщает «Балканский обозреватель», цитируя результаты соцопроса.

Около 76% опрошенных считают, что Сербия не должна присоединяться к санкциям ЕС против России. Поддержали бы такой шаг 13%, 11% – не определились с мнением.

76% считают Россию другом Сербии. Только 3% имеют противоположное мнение и 21% затруднились ответить.

Исследование общественного мнения проводил Институт по европейским делам в сотрудничестве с исследовательской группой Ninamedia с 4 по 14 марта 2022 года. Всего опросили 1228 респондентов методом онлайн-опроса.

Молдова

Значительная часть молдавского общества считает, что в войне в Украине виновны ее президент Владимир Зеленский, НАТО и Запад в целом.

Об этом, как пишет «Европейская правда» со ссылкой на портал Realitatea, говорится в результатах исследования IMAS.

По мнению 43,6% молдаван, виновниками начала войны РФ против Украины является президент Украины Владимир Зеленский, НАТО и Запад.

Чуть меньшая часть населения Молдовы – 41,6% – считает, что в этой ситуации виновата Российская Федерация или президент этой страны Владимир Путин.

Лишь 7,5% говорят, что «все» виноваты в том, что начали эту войну, в которой гибнут невинные люди с обеих сторон.

При этом 52% респондентов считают, что в Украине идет война, а еще 33% – спецоперация, как ее называют россияне.

Также 75% респондентов согласны с приемом беженцев из Украины, а 73% говорят, что граждане Украины должны продолжать путь дальше, а не оставаться в Молдове. При этом 59% опрошенных считают, что беженцы «становятся для нас проблемой».

Опрос проводился 4-18 апреля на выборке 1109 человек.

27 стран мира

Новое исследование Ipsos показывает, что 70% взрослых жителей 27 стран внимательно следят за новостями о вторжении России в Украину. 61% жителей считает, что это представляет значительный риск для их страны.

Большинство в каждой из опрошенных стран поддержали прием украинских беженцев и выступили против участия в конфликте. Однако мнения об экономических санкциях и предоставлении оружия украинским военным сильно различаются в разных странах.

Опрос был проведен среди 19 000 взрослых в возрасте до 75 лет в период с 25 марта по 3 апреля на платформе онлайн-опросов Ipsos Global Advisor.

Те, кто следит за новостями о войне в Украине, составляют от 57% до 77% опрошенных. Исключениями являются Япония (89%) и Швеция (83%) на одном конце спектра и Малайзия (49%) на другом конце.

Во всем мире лица старше 50 лет (78%), лица, принимающие бизнес-решения (76%), и лица, получившие высшее образование (73%), особенно склонны уделять пристальное внимание событиям в Украине.

В среднем в 27 странах 82% жителей говорят, что война в Украине представляет большой риск для мира в целом; 61% говорят, что она опасна для их страны. Это мнение распространено в Японии (87%), Польше (77%), Южной Корее (77%) и Швеции (75%).

Во всем мире около трети говорят, что война представляет риск для них лично (36%), их семьи (34%) и их работы или бизнеса (37%).

Во всем мире три четверти граждан (74%) согласны с тем, что их страна должна принять украинских беженцев, но 61% говорит, что не может позволить себе финансовую поддержку Украине.

В каждой из 27 стран большинство опрошенных граждан согласны с тем, что их страна должна принимать украинских беженцев из нынешнего конфликта. Больше всех с этим согласны в Польше (84%), – стране, которая приняла наибольшее количество украинских беженцев. Самый низкий показатель в Турции (53%), которая уже принимает четыре миллиона беженцев, в основном из Сирии.

В странах с развивающейся экономикой считают, что, учитывая нынешний экономический кризис, их страна не может позволить себе оказывать финансовую поддержку Украине. В нескольких странах с высоким уровнем дохода, включая Швецию (67%), Нидерланды (63%) и Францию (55%), не согласны с этим.

В среднем во всем мире большинство людей говорят, что их страна должна поддерживать суверенные страны при нападении (70%), и что если ничего не предпринять, это побудит Россию продолжать военные действия в других местах (68%). В то же время многие также говорит, что их страна должна избегать участия в военных действиях (72%) и что военные действия в Украине будут стимулировать нападения на другие страны (68%). Помимо амбивалентности и осторожности, мировое общественное мнение о том, как реагировать на российскую агрессию в Украине, также разделено:

В Саудовской Аравии, Венгрии, Малайзии и Индии преобладает мнение о том, что проблемы Украины — это не их дело, и они не должны вмешиваться. Его также разделяет половина опрошенных в Мексике, Израиле и Аргентине. Напротив, за исключением Венгрии, от 65% до 80% во всех восьми других обследованных странах-членах Европейского союза, а также в Великобритании, Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Японии и Южной Корее не согласны.

В то время большая часть жителей Польши, Швеции, Великобритании и Индии согласны с тем, что их страна должна поддерживать суверенные страны при нападении.

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