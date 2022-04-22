Белорусское правительство старательно делает вид, что ничего чрезвычайного не происходит, что в экономике всё нормально и контролируемо. А что думают по этому поводу те, кто, собственно, реально работает в этой самой экономике?

ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» провел опрос руководителей партнерских предприятий о финансовых результатах за март. На минувшей неделе основные выводы исследования представила вице-председатель общественного объединения Лилия Коваль.

Строительство

В ходе опроса 45% предприятий строительства и проектных организаций подтвердили падение выручки в марте более чем на 10%.

Многие предприятия находятся в стадии закрытия. Только у 10% предприятий сектора выручка увеличилась.

Основная проблема в строительстве сегодня – это отсутствие инвестиций и заказов.

Проектные организации практически прекратили деятельность, кредиты недоступны, рассказала Лилия Коваль. Участие в тендерах выявляет факты демпинга в ценовых предложениях. Отсюда низкое качество строительства, невозможность исполнять заказы.

Промышленность

В производственном секторе выручка упала у 54% предприятий, еще у 35% субъектов выручка увеличилась. Но это не говорит о позитивных тенденциях, комментирует Коваль, ведь многие заказы выполняются с конца прошлого года.

Основные проблемы промышленников – это нарушенная логистика и отсутствие транспорта. Отечественные компании не предоставляют транспорт. Движение идет только в одну сторону – за границу, обратно машины идут незагруженные, так как Европа не пропускает товары в Беларусь.

В таких условиях растут цены на транспортные услуги. Добавляются сюда и простои на границе по 2–3 недели. Сейчас зачастую доставить компоненты и сырье невозможно, жалуются промышленники.

Ситуация усугубляется отсутствием доступа к финансовым ресурсам. Если есть возможность доставки, то выполнить заказы не удается из-за нехватки денег. Из-за того что ряд банков под санкциями, предприятия лишены возможности перечисления средств контрагентам.

Торговля

Большая часть предприятий ритейла (55%) в ходе опроса подтвердили рост выручки в марте. Но, как полагают сами ритейлеры, в следующем квартале цифры могут измениться: идет снижение спроса и покупательской способности.

Услуги

Выручка в сфере услуг выросла у 40% участников опроса. Упала – у 14% компаний.

При этом предприятия бытовых услуг отмечают снижение клиентской базы, нарастание проблем с оплатой арендных помещений.

В сегменте медуслуг основная проблема – мониторинги, которые превратились в проверки. У многих предприятий приостанавливалась деятельность. У одного предприятия проверка шла 21 день – в это время компания не работала.

Рекламные компании ощутили рост цен и влияние 20%-го сбора на рекламодателей: это повысило стоимость услуг и снизило количество заказов.

В секторе ЖКХ у 81% предприятий выручка выросла, а у 19% – упала.

Рост тарифов на услуги ЖКХ позволил увеличить выручку, но государство пытается «забрать под себя эту отрасль»: обслуживание домофонов, видеосистем передается госпредприятиям. Такая монополизация может плохо закончиться, прогнозируют в бизнес-союзе. И добавляют, что особенно силен прессинг на компании ЖКХ в регионах.

Таким образом, оптимизм правительства больше похож на заклинания: авось случится чудо и нас пронесет. Но на местах кризис уже очень ощутим. И это только начало.

Публикация из № 32 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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