Австралия ввела санкции и наложила запрет на поездки более сотни российских сенаторов, двух дочерей президента Владимира Путина и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает сайт Австралийской ассоциации прессы.

В информации отмечено, что эта мера продолжает аналогичные шаги Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, сделанные в начале апреля.

Дочери Путина – Мария Владимировна Воронцова, 37 лет, и Катерина Владимировна Тихонова, 36 лет, – позиционируются в США как технический руководитель, поддерживающий российское правительство и оборонную промышленность, а также как руководитель государственных программ, получающий миллиарды долларов от Кремля. США считают, что некоторые из активов Путина были спрятаны членами семьи.

Дочь Лаврова, Екатерина Сергеевна Винокурова, имеет российское и американское гражданство.

Отмечается, что 144 сенатора поддержали нелегитимное признание Путиным независимости Донецкой и Луганской областей Украины. Путин использовал это заявление, чтобы оправдать вторжение в Украину двумя днями позже.

Новые санкции дополняют список, в который Австралия включила почти 750 физических и юридических лиц в ответ на вторжение России в Украину.

Министр иностранных дел Марис Пейн заявила, что Австралия продолжит увеличивать давление на Россию и тех, «кто несет ответственность за необоснованную и неспровоцированную агрессию России в Украине или обладает рычагами влияния».

«Австралийское правительство еще раз подтверждает нашу самую решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины», — заявил сенатор Пейн добавив, что «мы вновь призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы с Украины».

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