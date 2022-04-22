Австралия ввела санкции и наложила запрет на поездки более сотни российских сенаторов, двух дочерей президента Владимира Путина и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает сайт Австралийской ассоциации прессы.
В информации отмечено, что эта мера продолжает аналогичные шаги Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, сделанные в начале апреля.
Дочери Путина – Мария Владимировна Воронцова, 37 лет, и Катерина Владимировна Тихонова, 36 лет, – позиционируются в США как технический руководитель, поддерживающий российское правительство и оборонную промышленность, а также как руководитель государственных программ, получающий миллиарды долларов от Кремля. США считают, что некоторые из активов Путина были спрятаны членами семьи.
Дочь Лаврова, Екатерина Сергеевна Винокурова, имеет российское и американское гражданство.
Отмечается, что 144 сенатора поддержали нелегитимное признание Путиным независимости Донецкой и Луганской областей Украины. Путин использовал это заявление, чтобы оправдать вторжение в Украину двумя днями позже.
Новые санкции дополняют список, в который Австралия включила почти 750 физических и юридических лиц в ответ на вторжение России в Украину.
Министр иностранных дел Марис Пейн заявила, что Австралия продолжит увеличивать давление на Россию и тех, «кто несет ответственность за необоснованную и неспровоцированную агрессию России в Украине или обладает рычагами влияния».
«Австралийское правительство еще раз подтверждает нашу самую решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины», — заявил сенатор Пейн добавив, что «мы вновь призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы с Украины».
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