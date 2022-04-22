Белорусская партия «Зеленые» не будет проводить данное мероприятие в Минске.

Минский городской исполнительный комитет официально отказал в проведении уличной акции.

«Приглашаем всех присоединиться к «Чернобыльскому Шляху», который состоится в Вильнюсе, 26 апреля, место сбора на Лукишской площади в 18.00, финальная точка памятник «Мать Чернобыля», — говорит председатель партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»