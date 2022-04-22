Маленькая отара овец в Австралии в прошлом году прожила три месяца с искусственными бионическими глазами, вживленными позади сетчатки.

Конечной целью исследования было помочь слепым людям вновь увидеть свет, а ближайшей задачей – проверить совместимость устройства под названием «Феникс 99» с живыми тканями. Результат оказался положительным, и скоро изобретение начнут массово испытывать на людях. Проект осуществляет коллектив ученых из университетов Сиднея и австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает Русская служба ВВС

«Феникс 99» связан беспроводным контактом с крошечной видеокамерой, закрепленной на очках, и стимулирует активность сетчатки. Уникальное устройство принимает изображения с видеокамеры и возбуждает зрительный нерв, при этом обходя бездействующие клетки сетчатки и стимулируя те, которые еще способны к работе.

«Не было никаких нежелательных реакций со стороны прилегающих к устройству тканей. Мы полагаем, что оно может находиться на своем месте много лет», – говорит Сэмюэл Эгенбергер из Школы биомедицинской инженерии при Сиднейском университете.

По статистике ВОЗ, не менее 2,2 миллиарда человек в мире страдает от расстройств зрения. От незначительного снижения до полной слепоты. Ущерб от этого для мировой экономики оценивается в 25 миллиардов долларов в год.

Лечение слепоты при помощи бионических глаз пока находится на начальном экспериментальном этапе, но современные технологии прогрессируют быстро. Самюэл Эгенбергер оценивает глобальный рынок этих услуг к 2028 году объемом в 426 миллионов долларов.

«Технологические достижения создают новый облик офтальмологии, – уверен он.- Инновации не только позволяют ставить более точные диагнозы, но и двигают вперед методы лечения».

Однако, по словам ученого, главной проблемой на сегодняшний день является высокая цена подобных устройств, что сделает их доступными немногим.

«Но я смотрю в будущее с оптимизмом и уверен, что в ближайшие годы биотехнические компании найдут новые способы возвращать людям зрение. Когда технология достигнет приемлемого уровня, более или менее сопоставимого с тем, что видит человек здоровым глазом, она станет массовой. Пока главное направление – лечить глаза, чтобы не допускать слепоты», – утверждает автор уникальной технологии.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»