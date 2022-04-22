«Беларусбанк» предупреждает о сложностях при проведении некоторых безналичных операций в связи с прекращением работы платежных систем Visa и Mastercard в России, информирует пресс-центр банка.

В связи с тем, что платежные системы Visa и Mastercard прекратили свою работу в Российской Федерации, держатели карточек Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro, эмитированных «Беларусбанком», могут столкнуться с невозможностью:

совершения безналичных операций в организациях торговли (сервиса) на территории Российской Федерации;

проведения платежей в сервисах и интернет-магазинах, использующих российский эквайринг для приема платежей;

осуществления переводов на карточки, эмитированные российскими банками;

пополнения российских электронных кошельков или проведения операций через эти кошельки, если к ним привязана карточка Visa/Mastercard/БЕЛКАРТ-Maestro.

«Совершение операций на территории Российской Федерации, в российских интернет-магазинах, а также в ряде других стран доступно с использованием чиповых карточек БЕЛКАРТ «Беларусбанка» (за исключением карточек БЕЛКАРТ-Maestro) в сети приема карточек платежной системы «Мир». Конверсия международных операций в белорусские рубли осуществляется платежной системой «Мир» по устанавливаемым ей курсам” ,- пояснили в банке.

В “Беларусбанке” напомнили, что в линейке продуктов банка есть карточки БЕЛКАРТ, которые позволяют помимо надежности расчетов получать мани-бэк за совершение операций и другие преимущества.

«Изи-карта» и #можновсё доступны к оформлению сроком на 5 лет в белорусских рублях к новым и действующим счетам, а также к счетам с базовыми условиями обслуживания. Оформить обе карточки можно как в учреждении банка, так и дистанционно. При оформлении карточки в системе «Интернет-банкинг» ее можно получить не выходя из дома: карточку доставят вам прямо в почтовый ящик.

А юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк предлагает специальную карточку, которая позволит беспрепятственно совершать операции на территории Российской Федерации.

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