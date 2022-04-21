Министерство образования работает над вопросом повышения стоимости обучения в белорусских вузах, заявил на пресс-конференции начальник главного управления профессионального образования ведомства Сергей Касперович, сообщает Sputnik.

По его словам, стоимость учебы формируется из объективных затрат, которое несет учреждение высшего образования. Это оплата труда, коммуналка, отчисления в ФСЗН.

“Когда объективно растут отдельные статьи затрат, то стоимость также растет. Это если говорить об общем правиле. Что же касается текущей ситуации, то сейчас этот вопрос прорабатывается, рассчитываются различные варианты”, – сказал Касперович.

Он также уточнил, что решение об увеличении стоимости в любом случае будет согласовываться на уровне правительства.

“Информация до начала приемной кампании будет донесена до абитуриентов с определенным запасом времени”, – заключил он.