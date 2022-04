Ученые создают огромный наземный радар для защиты Земли

Новая радиолокационная система из комбинации антенн действует как гигантская система радиолокационных изображений с высоким разрешением.

Новая радиолокационная система, разрабатываемая Национальной радиоастрономической обсерваторией и обсерваторией Грин-Бэнк, будет передавать мощные радиолокационные сигналы от телескопа Грин-Бэнк и отражать эти сигналы от Луны. Отраженный сигнал может приниматься антеннами массивов антенн в различных местах в США — от Гавайев до Виргинских островов. Комбинация антенн действует как гигантская система радиолокационных изображений с высоким разрешением.

Мощные радиолокационные системы в течение нескольких десятилетий играли важную роль в изучении планет, лун, астероидов и других объектов Солнечной системы, пишет Хайтек.

Теперь им отведена «уникальная роль» в планетарной защите, а именно «обеспечение защиты мира от разрушительных столкновений с астероидами и кометами», — говорится в недавно опубликованном десятилетнем обзоре планетарной науки и астробиологии за 2023–2032 годы. Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) и обсерватория Грин-Бэнк (GBO) разрабатывают обновления для телескопа Грин-Бэнк (GBT) и радиотелескопа VLBA (Very Long Baseline Array, массив очень длинных базовых линий). Это сделает их ключевыми инструментами для защиты Земли.

В отчете рассказывается об опасных последствиях столкновений с объектами, сближающимися с Землей (ОСЗ). Ключом к решению проблемы является отслеживание объектов и измерение их размеров и других характеристик. Цель — понять вероятность столкновения с Землей и возможный эффект. И согласно исследованию ученых, мощный радар станет важным инструментом для решения этой задачи.

До своего краха в 2020 году телескоп Аресибо обладал самыми мощными радиолокационными возможностями для мирового астрономического сообщества, часто работая с GBT и VLBA в качестве приемников. Радиолокационная система следующего поколения (next generation radar), разрабатываемая для GBT и VLBA, а затем и Очень большая решетка следующего поколения (ngVLA, next generation Very Large Array) станут заменой Аресибо и защитят Землю.

