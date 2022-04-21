Санаторий «Белоруссия» в Юрмале прекратил прием и размещение отдыхающих.

Информация об этом размещена на сайте санатория.

«В связи с санкционными ограничениями, введенными в отношении учреждения «Санаторий «Belorusija» сообщаем, что с 20 апреля 2022 г. прием и размещение отдыхающих прекращается», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля 2022 года власти Латвии сообщили о намерении заморозить финансовые активы принадлежащего управлению делами президента Беларуси санатория «Белоруссия» (Belorusija) в Юрмале. Соответствующая информация была направлена в суд.

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