Санкции, валютный кризис, рост цен на сырье, сложности с доставкой товаров, расчетами, запрет на поставки технологий и оборудования… Белорусским импортерам, ретейлерам, производителям впервые приходится одновременно решать такое количество проблем.

Как все это отразится на ритмичности поставок и ценах? Насколько сузится ассортимент, а какие товары вовсе могут исчезнуть с полок? Есть ли будущее у проектов по импортозамещению?

Об в этом в очередном выпуске программы «Умные люди» на YouTube-канале «Белорусы и рынок» рассуждали председатель Клуба финансовых директоров Андрей КАРПУНИН и исполнительный директор Ассоциации розничных сетей, заместитель директора торговой сети «Санта» Наталия ШАБЛИНСКАЯ.

По ту сторону ажиотажа

По оценке Наталии Шаблинской, серьезных и длительных перебоев с продовольственными товарами в магазинах не было, но конец февраля и март для ретейла выдались напряженными. Объем продаж по некоторым группам товаров, например по соли, возрос в 200 раз.

— Но неуправляемого психоза не было, — отметила эксперт. — Думаю, что в ближайшее время мы будем иметь ровный спрос, а по каким-то позициям даже спад.

Не менее активно на фоне роста валютного курса белорусы раскупали импортные товары. Сработала «историческая память» предыдущих валютных кризисов, считает Андрей Карпунин. Уже не раз ценник на зарубежную технику и микроэлектронику продавцы поднимают с запасом, на больший процент, чем рост валютного курса, а снижают цены потом не очень охотно.

Впрочем, по мнению Андрея Карпунина, не так страшен ажиотажный спрос, как (не)готовность поставщиков и производителей вовремя «подносить боеприпасы».

— В первую очередь нужно говорить о возможности поставок в Беларусь сырья, комплектующих, чтобы обеспечить непрерывный производственный процесс, импортировать готовую продукцию, которую мы сами не производим. Если после мартовского шока мы начнем немного отходить и сможем наладить логистику хотя бы на 60 % от прежней, то слово «дефицит» у нас звучать не будет.

Оба эксперта единодушны в том, что многие товары придется замещать. Например, ретейл уже сейчас активно ищет поставщиков овощей и фруктов из Ирана, Турции, Египта, Узбекистана, Молдовы. Второй путь — развитие собственного производства. Наталия Шаблинская прогнозирует сокращение линейки импортной зелени. Ниша освобождается. И вот тут знамя могла бы подхватить Минская овощная фабрика. То есть, полагает эксперт, для многих производителей открываются возможности освоения новых направлений.

Золотое время для импортоза­мещения?

Андрей Карпунин скептичен относительно перспектив импортозамещения, в том числе и совместных планов России и Беларуси. По его мнению, здесь много подводных камней.

Во-первых, грандиозные планы стопорятся из-за сложностей с доступом к сырью.

— Попробуйте получить сырье из России! Простой пример последнего месяца — бумага: офисная, оберточная для магазинов, полиграфическая, кассовая лента. Нет ни партнерства, ни импортозамещения. Не сработало. Хотя построили Шкловский комбинат, модернизировали Добрушский. Итог — цена на бумагу выросла в 5 раз. И таких примеров в разных отраслях немало.

Во-вторых, белорусские производители уязвимы с точки зрения технологий и оборудования, а оно чаще всего импортного происхождения. Это ставит Беларусь в зависимость от зарубежных комплектующих.

— Запчасть приобретается за валюту, действуют определенные санкции, есть логистические проблемы. Если мы привыкли, что запчасть с логистических складов в Европе приходила за два-три дня, то сейчас мы три недели бьем в колокол… И не можем пробить эту брешь, — описал ситуацию Андрей Карпунин.

Дополнительные риски

Большие опасения вызывает у спикеров и ситуация на валютном рынке в России: высокая волатильность российского рубля, множественность курсов, проблемы с доступом к валюте. Слабеющий российский рубль делает белорусскую продукцию дорогой. Возможна ситуация, когда в российских рублях выручка будет расти, а в белорусских — падать.

Хроническая болезнь партнеров из России — своевременные расчеты за продукцию.

— Какую бы помощь ни оказывало наше государство в плане возврата валютной выручки, выколачивания этих средств, оно не может помочь всем, — оценил риски Андрей Карпунин.

В зоне турбулентности и традиционные передовики по импортозамещению — мясная и молочная промышленность. Сейчас перед топ-менеджерами предприятий этих отраслей стоит архисложная задача по закупке кормов для животных, заквасок для молочки и компонентов для упаковки. Все из этого списка — преимущественно импорт из европейских стран и Украины, подчеркнули эксперты.

«Нет полета покупки»

Скорее всего, будет сокращаться ассортимент продукции премиум-класса, а полки магазинов заполнят бюджетные товары. Подстегивать этот тренд будут не только внешние, но и внутренние факторы, в частности снижение доходов населения.

— Падение размера среднего чека есть, если отбросить ажиотажный спрос, — описывает ситуацию в торговых сетях Наталия Шаблинская. — К тому же сегодня многие люди находятся в депрессивном состоянии, а в таком случае у человека нет полета покупки. Он выбирает пропитание.

Растут цены. Это тоже ограничивает платежеспособный спрос. Рост происходит по объективным причинам: сырье, продовольствие дорожают во всем мире, бьют по карману логистические издержки. Скачок цен в Беларуси был обусловлен ростом курсов, но, по прогнозу Андрея Карпунина, в ближайшее время возможен их откат.

— После мартовского шока должно пройти несколько недель, а может и больше, чтобы мы на уровне финансов убедились, что да, курс закрепился на уровне около 3 рублей за доллар. Тогда произойдет пересчет цен. Вместо этого ажиотажного курса по 4 руб­ля за доллар (некоторые считали даже по 6 рублей) поставщики будут использовать курс 3 рубля.

— Важное условие — чтобы валюту можно было свободно покупать на бирже, — добавил эксперт.

Но делать краткосрочные прогнозы сейчас трудно. Крайне высока неопределенность. Реальную глубину санкций и проблем бизнес и потребители ощутят через пару месяцев.

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