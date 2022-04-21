Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, а это — Россия, Китай, Великобритания, США и Франция — могут составить основу государств – гарантов для Украины. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в ходе постоянных российско-украинских переговоров. Такую информацию предоставило ТАСС.

Поступившее предложение озвучил в интервью агентству директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Действительно, на этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран», – указал дипломат.

Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен.

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