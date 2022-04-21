По данным опроса, проведенного МИД Японии, 41,6% японских респондентов выступили за усиление санкций в отношении РФ и Беларуси из-за военных действий в Украине.

Участников опроса попросили указать меры, на которые японской стороне стоит обратить особенное внимание в связи с ситуацией в Украине, каждый вопрос предполагал возможность нескольких ответов, пишет thinktanks.by.

Согласно опубликованным данным, 41,6% респондентов выступили за усиление санкций в отношении РФ и Беларуси из-за ситуации в Украине. Между тем 64,6% респондентов выразили уверенность в том, что Японии следует активизировать сотрудничество с международным сообществом в целом и со странами G7 в частности. 63,7% опрошенных подчеркнули, что Японии следует принимать больше украинских беженцев, а 58% опрошенных выступили за увеличение помощи Украине.

Также 70,3% участников опроса выступили за укрепление сотрудничества с США в области безопасности, а 79% респондентов положительно оценили деятельность Японии, направленную на реализацию концепции открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона.

Надо отметить, что опрос МИД Японии проводился с 17 по 22 марта, в нем приняла участие 1 тысяча человек со всей страны в возрасте старше 18 лет.

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