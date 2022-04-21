Конечно, источник вечной молодости еще не обнаружен, но, возможно, уже сделан первый шаг к его достижению. Ученым из британского Института Бабрэма удалось омолодить клетки кожи на 30 лет. При этом они не только сохранили свою функцию, но даже повысили выработку коллагена. Результаты экспериментов уже опубликованы в журнале, сообщает сайт rb.ru. Это лишь начальный этап исследования, но в перспективе метод позволит разработать лечение некоторых разрушительных последствий старения тела.

Процесс был основан на технологии, удостоенной Нобелевской премии в 2007 году. Ее автор Синъя Яманака смог создать из обычных клеток стволовые, из которых можно получить любые клетки. Однако это означало потерю их функции.

«За последнее десятилетие наше понимание старения на молекулярном уровне прогрессировало, дав начало технологиям, которые позволяют исследователям измерить возрастные биологические изменения в человеческих клетках», — комментирует биолог Дилджит Гилл из британского Института Бабрэма.

«Мы смогли применить это в нашем эксперименте, чтобы определить степень репрограммирования, которую обеспечивал новый метод», — добавляет он.

Новый метод работает быстрее (13 дней против 50 в экспериментах Яманаки) и позволяет остановить процесс до того, как клетка станет стволовой и потеряет исходную функцию.

Чтобы подтвердить, что биологический возраст клеток кожи действительно вернулся на 30 лет назад, использовались разные методы, в том числе эпигенетические часы (химические маркеры, указывающие на возраст) и транскриптом (считывание генов, созданных клетками).

Одна из ключевых функций клеток кожи — производство коллагена, который нужен для формирования структуры кожи и заживления ран. Ученые зафиксировали, что омоложенные клетки сохранили эту способность. Более того, по сравнению с контрольными клетками, которые не были перепрограммированы, омоложенные клетки производили больше коллагена и демонстрировали способность быстрее заживлять раны.

«Мы доказали, что клетки могут быть омоложены и не потерять свою функцию, и что омолаживание даже восстанавливает некоторые функции старых клеток», — отмечает Гилл.

Также ученым удалось обратить возрастные индикаторы в генах, связанных с болезнями, что особенно перспективно для исследования.

Пока работа метода не до конца понятна, но исследователи предполагают, что перепрограммирование не затрагивает определенные ключевые части генома, которые помогают контролировать идентификацию клеток.

С возрастом связано множество медицинских проблем — от сердечных заболеваний до болезни Альцгеймера. Потенциально описанное исследование сможет предложить способы замедлить их развитие.

Одним из следующих этапов станет тестирование технологии на других клетках тела — это требуется, чтобы гарантировать ее безопасность до клинических исследований.

«В конечном итоге мы сможет идентифицировать гены, которые омолаживаются без перепрограммирования, и воздействовать конкретно на них, чтобы снизить эффекты старения, — утверждает молекулярный биолог Вульф Рейк из Института Бабрэма. — Этот подход обещает ценные открытия, которые откроют впечатляющие горизонты для лечения».

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