Может ли изменение климата привести к малому ледниковому периоду?

Человечество обожает истории про конец света. Но описывая возможную гибель цивилизации мы чрезмерно увлеклись научной фантастикой. Сегодня слово «апокалипсис» для поклонников жанра равносильно инопланетному вторжению или пандемии зомби-вируса. Оба варианта кажутся невероятными так что апокалипсис больше никого не пугает.

В самом деле, если во Вселенной есть кто-то разумный, он вряд ли полетит через бесконечный космос ради одной крохотной планеты в небольшой Галактике. С зомби-вирусом ситуация похожая: в теории изобрести болезнь как в «Ходячих мертвецах», можно, но в этом нет смысла – у нас уже есть COVID-19. И пока мы обсуждаем фильмы и сериалы, цивилизация медленно но верно движется к гибели. Некоторые исследователи и вовсе говорят о наступлении нового ледникового периода – оказалось, именно потепление может привести к похолоданию, пишет Hi-News.ru.

Перемены к худшему

Три года назад мало кто мог представить насколько изменится мир. Первый удар нанесла пандемия, второй – обострение военных конфликтов. Сегодня тревогу вызывает сам факт существования ядерного оружия. Согласитесь, так себе ситуация.

Масла в огонь подливает новый доклад МГЭИК по изменению климата. Если говорить совсем просто, нам не удалось снизить выбросы углекислого газа. Более того, мы их увеличили, а последствия будут катастрофическими. Так, рост средней температуры на планете может приблизить новый ледниковый период.

Основная проблема глобального потепления заключается в том, что все изменения наступают медленно. По этой причине как такового «дня Х» не будет, вместо него мы станем свидетелями гуманитарной катастрофы на фоне пожаров, засух, наводнений и похолодания.

В 2004 году на экраны вышел фильм-катастрофа «Послезавтра», в котором часть суши замерзла из-за остановки течения Гольфстрим. Безусловно, «Послезавтра» – фантастический блокбастер, но некоторые проблемы описаны в фильме довольно неплохо. Так, результаты проведенных исследований свидетельствуют о серьезном замедлении Гольфстрима.

Ледяная планета

Так как климат на Земле менялся всегда, после жары нередко наступает похолодание. Например, в начале XIV века холодный период привел к оледенению в горах и расширению некоторых участков морского льда (а еще к неурожаям, голоду и болезням по всей Европе). Иными словами, привычное лето сменилось суровой зимой, а реки попросту замерзли.

Причина, по которой это произошло, долгое время не имела ответа. Ученые объясняли похолодание повышенным уровнем вулканической активности и снижением активности солнечной. Теперь исследователи из Массачусетского университета обнаружили новые данные, согласно которым критически важное значение имеет температура морей и океанов.

— Удивительно, но похолодание, по-видимому, было вызвано необычно теплым эпизодом, – пишут авторы новой научной работы.

Быстрое повышение температуры моря является ключевым фактором, объясняющим, почему температура на Земле упала до самого низкого значения за последние 10 000 лет. По словам исследователей в прошлом эту проблему не замечали.

Температура воды

Между тем, в ранее опубликованном исследовании была разработана реконструкция температуры поверхности моря в Северной Атлантике около трех тысяч лет назад. Полученные результаты выявили внезапный переход от очень теплых погодных условий в конце XIII века к беспрецедентному холоду в начале XIV века. Эти изменения произошли всего за 20 лет.

Используя различные источники для получения подробных данных морских температур, команда обнаружила, что в конце XIII века произошел аномальный перенос теплой воды на север, который достиг пика примерно за 80 лет.

— Когда теплая вода из тропиков течет на север вдоль побережья Северной Европы, то достигает более высоких широт и встречается с холодными арктическими водами, – говорится в работе.

Во время встречи вода теряет тепло и становится более плотной, опускаясь на дно океана. Это глубоководное образование затем следует на юг вдоль побережья Северной Америки и продолжает циркулировать по всему миру. Но в конце XIII века теплой воды стало больше, а переход течения на север привел к быстрой потере арктического льда.

В результате произошедших изменений огромное количество льда оказалось в Северной Атлантике. Дополнительный лед не только охладил воды, но и разбавил их соленость, что привело к остановке течения. Именно его остановка, по мнению ученых, стала причиной дальнейшего похолодания. Но может ли нечто подобное произойти сегодня?

Солнечная активность

Как полагают ученые Массачусетского университета в работе, опубликованной в научном журнале The Astrophysical Journal Letters, такая же атмосферная ситуация произошла незадолго до малого ледникового периода. Узнать так ли это на самом деле позволили … деревья.

Сравнив полученные результаты с новыми данными солнечной активности, выявленным с помощью радиоуглеродных изотопов, сохранившихся в кольцах деревьев, ученые обнаружили, что в конце XIII века наблюдалась необычно высокая солнечная активность.

В то же время на Земле происходило меньше извержений вулканов, а это значит, что в воздухе было меньше пепла. «Чистая» атмосфера означала, что планета более чувствительна к изменениям солнечной энергии.

— Следовательно, влияние высокой солнечной активности на атмосферную циркуляцию в Северной Атлантике было особенно сильным”, – объясняют авторы научной работы.

Но может ли малый ледниковый период сейчас наступит сегодня? Авторы исследования указывают на количество арктического морского льда, которого сегодня намного меньше из-за климатического кризиса. Поэтому событие, подобное тому, что произошло в начале XIV века, связанное с переносом морского льда, маловероятно.

Тем не менее, необходимо следить за накоплением пресной воды в море к северу от Аляски, которое за последние два десятилетия увеличилось на 40%. Кроме того, ледники стремительно исчезают.

Но если в Северную Атлантику поступает больше пресной воды, это потенциально может привести к ослаблению или коллапсу AMOC – системы течений в Атлантическом океане, которая перемещает теплую воду из тропиков в Гренландию и Северную Европу.

Пятна на Солнце

Еще одна возможность похолодания исходит от солнечных пятен, точнее от их количества. Так как Солнце находится в 11-летнем цикле подъема/спада температур, необычный солнечный минимум может оказаться холодным, что коррелирует с более низкими температурами в некоторых частях планеты.

Согласно оценкам, мы с вами рискуем стать свидетелями 7% снижения солнечной активности и тепла. Подобный большой минимум произошел примерно в середине 17-го века и привел к замерзанию реки Темзы, а также Балтийского моря. Первая “морозная ярмарка” на реке Темзе в Великобритании прошла в 1608 году и проводилась почти ежегодно вплоть до 1814 года.

Точные сроки и интенсивность бедствия обсуждаются, но имеющиеся данные указывают на то, что ситуация достигнет пика примерно к 2050 году, но может произойти уже в 2030 году. Охлаждающий эффект большого минимума – это лишь малая часть потепления, вызванного растущим количеством углекислого газа в атмосфере.

Выходит, солнечная активность и остановка АМОС действительно могут привести к похолоданию и малому ледниковому периоду. К счастью, у человечества есть в запасе 10 лет чтобы сократить количество вредных выбросов а атмосферу. Но если ситуация не изменится, нам с вами придется наблюдать медленный конец света, в надежде на, например, инопланетное вторжение или падение Луны.

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