МАРТ начал в отношении Городейского сахарного комбината антимонопольное расследование и выдал в адрес предприятия письменное предупреждение. Об этом cообщает сайт министерства.

Причиной таких действий стало обращение, поступившее в МАРТ от торговой сети, о навязывании комбинатом при покупке сахара других товаров – соков, джемов, конфитюров, в которых сеть не заинтересована.

Министерство установило, что в действиях производителя сладкого продукта могут усматриваться признаки злоупотребления доминирующим положением.

В предупреждении, направленном комбинату, предписывается отозвать высланное ранее в адрес ЗАО «Юнифуд» письмо с «антиконкурентными» условиями отгрузки сахара. И направить новое, без таких условий.

А также разработать правила, исключающие возможность навязывания потребителю экономически или технологически не обоснованных условий.

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