Миру грозит «человеческая катастрофа» из-за продовольственного кризиса, вызванного вторжением России в Украину, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Он утверждает, что рекордный рост цен на продовольствие приведет к тому, что сотни миллионов людей попадут в нищету и станут хуже питаться, если кризис продолжится, сообщает Русская служба ВВС.

Всемирный банк подсчитал, что может произойти скачок цен на продукты питания на 37%. По его словам, это больше всего ударит по бедным, которые будут «меньше есть и иметь меньше денег на что-либо еще, например, на обучение».

«Это – человеческая катастрофа. Но это все больше становится политической проблемой для правительств, которые ничего не могут с ней поделать», — сказал он в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Дэвид Малпасс убежден, что в мире достаточно еды, чтобы накормить всех, и глобальные запасы велики по историческим меркам, но должен быть процесс обмена или продажи, чтобы доставить еду туда, где она нужна. Он также призвал страны субсидировать производство или ограничивать цены.

Кроме этого необходимо сосредоточить внимание на увеличении поставок удобрений и продуктов питания по всему миру и оказывать адресную помощью самым бедным людям во всех странах мира.

Глава Всемирного банка также предупредил о «кризисе внутри кризиса», возникающем из-за неспособности развивающихся стран обслуживать свои большие долги, вызванные пандемией, на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители.

«Это очень реальная перспектива. Это происходит в некоторых странах, мы не знаем, как далеко это зайдет. Целых 60% беднейших стран сейчас либо находятся в бедственном долговом положении, либо подвержены высокому риску оказаться в долгах», — сказал он.

«Мы должны беспокоиться о долговом кризисе. Лучше всего начать действовать как можно раньше, чтобы найти способы уменьшить долговое бремя для стран, которые имеют неприемлемый долг, чем дольше правительства откладывают это, тем хуже будет», – добавил президент Всемирного банка.

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