На сегодняшнее утро информации не много, хотя кампания задержаний и обысков прошла еще 18 апреля.

По информации правозащитников, четверо представителей независимых профсоюзов находятся в СИЗО КГБ — это Сергей Антусевич, Геннадий Федынич, Николай Шарах и Александр Евдокимчик.

Подтвердилась информация о задержании Александра Бухвостова, Виталия Чичмарева, Александра Ярашука, Ирины Бут-Гусаим и Игоря Ледника, однако место, где находятся люди, пока не известно. Связи нет с Яной Малаш, Анной Дусь, Василием Бересневым, Дмитрием Бородко, Михаилом Громовым, Вадимом Пайвиным, Юрием Беляковым.

Сообщается также, что после допроса отпустили Игоря Комлика.

Все эти люди — лидеры и актив Белорусского конгресса демократических профсоюзов, Свободного профсоюза металлистов, независимого профсоюза РЭП, Свободного профсоюза.

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