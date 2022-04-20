В Ошмянском районе в агрогородке Буденовка приемные родители наказывали и избивали своих детей. «Воспитывали» даже 10-месячную девочку. Она самая младшая из восьми пострадавших. Но поражает не только это. «Воспитательный» процесс продолжался годами.

История, которая глубоко потрясла не только весь Ошмянский район, но и Гродненскую область, началась с анонимного сообщения в правоохранительные органы, мол, родители-воспитатели слишком жестоко воспитывают приемных детей.

Следователи выяснили, что родители-воспитатели, начиная с 2016 года, неоднократно наносили детям удары по различным частям тела руками, ремнем, собачьим поводком, скакалкой, линейкой и даже крапивой. Отправляли в угол и заставляли стоять «в полтора», то есть опершись спиной к стене с полусогнутыми ногами. А однажды 5-летнюю девочку закрыли ночью в подвале дома.

Мать сразу заключили под стражу, отец остался с тремя родными детьми под подпиской о невыезде, а семь должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Дело передали в суд.

И вот сегодня стало известно, что суд Ошмянского района постановил приговор по уголовному делу о жестоком обращении с приемными детьми и их истязании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского областного суда.

“Приговором суда обвиняемая признана виновной в жестоком обращении с подопечными, повлекшим существенное ущемление прав и законных интересов подопечных, и на основании ст.176 УК ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Она же признана виновной в незаконном лишении свободы и на основании ч.1 ст.183 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 40 базовых величин, что составляет Br1280. Она же признана виновной в умышленном причинении продолжительной боли и мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, совершенное в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего лица, находящегося в зависимом положении, и на основании ч.2 ст.154 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 50 базовых величин”, – рассказали в пресс-службе Гродненского областного суда.

Женщине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 50 базовых величин.

Обвиняемый признан виновным в жестоком обращении с подопечными, повлекшим существенное ущемление прав и законных интересов подопечных, и на основании ст.176 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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