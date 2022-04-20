Украинскому блогеру-путешественнику Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года, сообщает телеграмм-канал «База». Это связано с его жёсткой антивоенной позицией и критическими высказываниями по поводу боевых действий России в Украине.

Отмечается, что запрет на въезд в Россию для бывшего ведущего «Орла и Решки» действует с 16 апреля 2022 года.

Птушкин после ухода из «Орла и Решки» продолжил вести блог о путешествиях в одиночку. На его канал в YouTube подписаны почти 6 миллионов человек.

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