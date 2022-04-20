Сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений. Информацию об этом предоставил BBC.

«На фоне начала наступления российских войск на Донбассе США сообщили, что альянс уже помог Украине увеличить число своих боевых самолетов, Британия пообещала направить больше артиллерии и ракеты «Бримстоун», а правительство Нидерландов сообщило об отправке тяжелой техники», – говорится в сообщении.

Принципиально новый вид вооружений, которые может получить Украина, – британские ракеты «Бримстоун». О возможности их поставок заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Производящая их компания MBDA сообщает, что такие ракеты можно использовать против быстро движущихся целей как на море, так и на суше.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с Зеленским и сообщил, что его страна передаст Украине технику, необходимую для отражения российского наступления. «Нидерланды пришлют Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность дополнительных поставок тяжелых вооружений», – написал Рютте в «Твиттере».

О начале поставок вооружений Украине сообщило и министерство обороны Финляндии. Там не стали вдаваться в подробности, какие именно вооружения будут направлены в Украину, сказав лишь, что военная помощь будет отвечать ее потребностям и имеющимся ресурсам финской армии.

Правительство Чехии пообещало помочь Украине с ремонтом танков и другой бронетехники, поврежденной во время боевых действий.

Надо отметить, что в течение всей войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский постоянно призывал Запад дать его стране больше оружия, которое необходимо для противостояния российской агрессии.

Страны НАТО активно помогали Киеву переносными противотанковыми ракетами, однако воздерживались от поставок тяжелых видов вооружений и самолетов. Как писали западные аналитики, некоторые члены альянса боялись, что прямые поставки бронетехники и истребителей могут привести к эскалации конфликта и повысить возможность его распространения за пределы Украины.

Однако после появления свидетельств массовых убийств в оккупированной российскими войсками Буче и других украинских городах позиции Запада начали меняться.

Одной из главных просьб Украины было предоставление боевых самолетов, в частности, истребителей МиГ-29 советского производства, которые находятся на вооружении некоторых восточноевропейских стран НАТО и которые умеют пилотировать украинские летчики.

В начале марта Польша заявила, что готова отдать Киеву свои МиГи, но с условием, что она передаст их американцам, а те уже перенаправят самолеты Украине. Однако такая схема не устроила Вашингтон, и передача истребителей застопорилась.

Теперь, судя по последнему заявлению пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, в НАТО нашли способ увеличить число украинских боевых самолетов таким образом, чтобы информация о процедуре (как и о принимающих в ней участие странах) оставалась в тайне.

Кирби сказал на очередном брифинге, что у Украины теперь есть больше боевых самолетов, чем было две недели назад.

«Не вдаваясь в детали относительно того, какие страны их поставляли, [скажу, что] они [украинская армия] получили дополнительные платформы и запасные части для того, чтобы увеличить свой [воздушный] флот», – сообщил Кирби.

Сколько и каких самолетов получила Украина, он говорить не стал. По его словам, США помогли союзникам с транспортировкой неких частей самолетов, но не целых самолетов.

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