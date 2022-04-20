Белорусских теннисистов также не допустят к соревнованием в Уимблдоне, как и российских, сообщает Смартпресс со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, решение уже принято. Сообщается, что оно связано с поддержкой Беларусью военных действий России в Украине.

Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, стартует в конце июня. Ожидалось, что в нем, в частности, примет участие Арина Соболенко, занимающая 4 место в рейтинге WTA и в прошлом году ставшая полуфиналисткой Уимблдона.

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