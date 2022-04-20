Немецкий разработчик программного обеспечения для корпоративного сектора SAP полностью прекращает работу в Беларуси и России.

Ранее компания временно прекратила заключение новых контрактов, но продолжала обслуживать текущих заказчиков.

«Мы по-прежнему считаем, что скоординированные межправительственные санкции — лучший способ положить конец войне в Украине, и мы их внедрили без исключения. В соответствии с нашими обязанностями как работодателя и поставщика критически важного для бизнеса программного обеспечения, мы также вышли за рамки санкций. Например, мы остановили продажи в России и Беларуси и находимся в процессе закрытия всех облачных операций в России», – такое сообщение появилось на сайте компании.

Теперь SAP намерена отказаться от поддержки локальных продуктов. Однако клиенты временно смогут пользоваться оплаченными сервисами.

Что касается облачных сервисов, то компания предоставит возможность клиентам, не попавшим под санкции, удалить данные из облака или перенести их на серверы за пределами страны. При таком сценарии договор по истечении подписки продлеваться не будет.

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