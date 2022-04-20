Международная группа ученых заявила, что эффективность вакцин можно увеличить на 25%, если добавить в качестве адъювантов левосторонние хиральные наночастицы золота.

Группа протестировала наночастицы на иммунных клетках человека, культивируемых in vitro. Оказалось, что они производят выработку веществ, связанных с иммунным ответом, даже без антигена.

Исследователи использовали вакцины, разработанные для борьбы с определенным штаммом вируса гриппа. По их словам, результаты работы можно экстраполировать на любой тип вакцины. Тем не менее в каждом случае нужны дополнительные исследования. Причина в том, что левосторонние хиральные наночастицы золота являются не активным ингредиентом, а адъювантом, который усиливает иммунный ответ реципиента.

Хиральность — это отсутствие симметрии относительно правой и левой стороны. Например, если отражение объекта в идеальном плоском зеркале отличается от самого объекта, то объекту присуща хиральность. Так левосторонние молекулы золота являются зеркальным отражением правосторонних и не могут «превратиться» друг в друга обычным поворотом вокруг своей оси.

Авторы использовали наночастицы золота, которые симметричны и лишены хиральности. Сначала ученые индуцировали у них хиральность, заставляя их взаимодействовать с аминокислотой цистеином, а затем усилили индуцированную хиральность, подвергнув их воздействию поляризованного света, используя аминокислоту фенилаланин.

В результате авторы получили три наночастицы: исходное ахиральное золото, правосторонний энантиомер и левосторонний энантиомер.

В ходе эксперимента команда выяснила, что энантиомеры серьезно увеличивают эффективность вакцины. Например, при левостороннем энантиомере она выросла на 25,8%.

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