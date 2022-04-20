Во время ссоры житель Витебского района едва не сжег родных братьев живьем в доме, передает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

ЧП произошло в Витебском районе. В поселке городского типа Сураж сгорел дом, из огня спаслись двое мужчин. Выяснилось, что накануне в доме произошла ссора между тремя братьями. 47-летний мужчина пришел в дом брата в подпитии и решил закурить прямо в помещении. Хозяин дома с третьим братом вытурили курильщика на улицу

– Обиженный на братьев сельчанин закрыл их и поджег строение, – пояснили в УВД.

Огонь быстро охватил деревянный дом, и братьям, чтобы спастись, пришлось выбивать окна. Когда на месте были спасатели, они вызвали милицию, так как поняли, что это поджог. А уже прибывшим милиционерам пришлось разнимать братьев, они едва не совершили самосуд над поджигателем.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

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